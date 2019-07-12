足球》恩師在招手！ J羅將前往義甲拿坡里？

哥倫比亞球星J羅將有機會去到拿坡里和恩師安切洛蒂重逢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕哥倫比亞球星J羅（James Rodríguez）近兩賽季被母隊皇馬租借至拜仁慕尼黑，因本賽季結束後J羅並不被拜仁慕尼黑正式買斷合約，且在皇馬J羅一直都不是席丹（Zinedine Zidane）陣容中的主力球員，因此未來茫茫的他正尋求下一個落腳處，現執教義甲拿坡里，前皇馬、拜仁主帥，也是當初最提拔他的義大利籍教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）向他招手，希望J羅能來到拿坡里與他重聚，只是皇馬和拿坡里兩方在轉隊價格上尚未達成共識。

拿坡里對收購J羅展現高度興趣，皇馬給這位27歲進攻中場標價超過4000萬歐元，這價碼超出拿坡里所能負荷，因此兩方至今尚未達成共識，拿坡里主席萊倫蒂斯（Aurelio De Laurentiis）表示：「這筆交易最大的障礙在皇馬，他們要價太超過，而且J羅是想來我們這裡（拿坡里）的。」

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「我不知道J羅是否會來，但我們大家都很希望他來。我對他非常了解，他可以踢中場任何位置，甚至我可以安排他踢10號位或是左右翼的進攻位置。」拿坡里主帥安切洛蒂接著提到：「他要踢哪裡根本不會成為問題，J羅適應能力很好，他可以勝任場上多個位置。」

現執教拿坡里的主帥安切洛蒂，表態希望J羅加盟球隊。（資料照，歐新社）

另外有傳出拿坡里也可能運用租借的方式將J羅帶到聖保羅球場（Stadio San Paolo），正當拿坡里在追求這名中場球星時，另一個潛在買家馬競正虎視眈眈尋求機會買進J羅。

J羅成名於葡超強權波圖，在2014年巴西世界盃大放異彩，帶領哥倫比亞殺進8強才敗給巴西，並在該屆賽會踢進6球奪下金靴獎，皇馬以高達8000萬歐元的價錢將他從摩納哥帶到馬德里，並給予他背號10號的球衣，希望他融入成皇馬進攻線的重要一員，在皇馬的首個賽季表現非常好，尤其是助攻表現，單季於西甲貢獻13次助攻並列第4。

接著在皇馬異帥後J羅像是被打入冷宮，恩師安切洛蒂離開後，接任的不管是貝尼特茲（Rafael Benítez）還是席丹皆沒將J羅放進主要輪替陣容之中，因此球隊將他租借至德甲巨人拜仁，當時與恩師在巴伐利亞重聚讓他重拾信心，找回昔日在進攻端的破壞能力，甚至在拜仁時期還挑戰了先前沒嘗試過以組織為主的後腰位置，表現也相當好。如今和拜仁的兩年租借期限已到，J羅既不在拜仁買斷的目標裡面，也不在皇馬的未來藍圖中，就看能否去到義甲展開人生新篇章。

效力拜仁時期的J羅表現有回春跡象。（資料照，路透社）

J羅在皇馬時期達到人生高峰，後因教練不中用而表現載浮載沉。（資料照，美聯社）

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