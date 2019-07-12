足球》皇馬補強瞄準瑞典中場大師 願出西班牙U21冠軍主力

效力熱刺的艾里克森為皇馬今夏的收購目標之一。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕皇馬今夏想補強中場球員，首要目標除了效力曼聯的法國中場博格巴（Paul Pogba）外，次要目標就是已對外表示欲離開熱刺的瑞典中場大師艾里克森（Christian Eriksen），皇馬對新科歐冠亞軍熱刺提出陣中年輕的中場球員塞巴尤斯（Dani Ceballos）外加2700萬歐元來換取艾里克森，熱刺雖希望藉著與艾里克森的最後一年合約將他出售賺取轉隊費避免空手而歸，但熱刺和皇馬雙方依舊對於這次交易持保留態度，能否成行尚需觀察博格巴的動向。

效力曼聯的法國中場博格巴。（資料照，路透社）

熱刺中場艾里克森自2013年從荷甲阿賈克斯轉隊至今，跟隨熱刺6個賽季，在今年賽季結束後，與熱刺合約還有1年的他宣佈想離開舒適圈，去尋求新的挑戰，因此外界便將他與西甲豪門皇馬做連結，皇馬在去年金球獎得主，克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modrić）年紀漸長且這賽季狀態稍有下滑的情況下，開始尋覓這位中場核心的合適接班人選，雖第一目標是攻守能力俱佳的博格巴，但組織及傳控能力更甚的艾里克森也一直在目標雷達之中。

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2018年金球獎得主莫德里奇（圖左）本季表現有些下滑。（資料照，法新社）

皇馬提出的塞巴尤斯是新科U21歐洲國家盃冠軍西班牙的主力球員，司職進攻中場，在皇馬因人才濟濟而上場發揮機會較少，與其留在皇馬當板凳不如外出尋求機會表現來兌現天賦，而這名球員一直是熱刺所希望得到的。此外熱刺還將收購目標鎖定另一位西班牙U21冠軍的隊友奧爾默（Dani Olmo），這名可踢進攻中場也可踢邊鋒的西班牙球員，現效力克羅埃西亞聯賽的豪強薩格勒布發電機，他在本屆U21歐洲盃賽會表現非常優異，尤其還在冠軍戰貢獻1顆進球幫助西班牙封王。

若熱刺今夏能將欲離開的艾里克森賣給皇馬，並換回可踢相同位置且年紀更小潛力更深的塞巴尤斯的話，對熱刺來說中場戰力損失不至於出現無可彌補大洞，另外若再將巴薩青訓出產、並現正為薩格勒布發電機出戰的奧爾默給帶回北倫敦，對球隊未來的中場戰力將是一劑強心針。

效力皇家馬德里的塞巴尤斯，是西班牙重新奪得U21歐洲盃冠軍的主力球員。（資料照，法新社）

同是西班牙U21冠軍班底的奧爾默（圖右）也是熱刺今夏的重要收購目標。（資料照，法新社）

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