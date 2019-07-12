瓊斯盃》林來瘋！林庭謙延長賽獨拿10分 率台灣白開紅盤

林庭謙延長賽飆分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今日在彰化體育館點燃戰火，以國內新生代小將為主的台灣白隊首戰對加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC），兩軍廝殺至延長賽，白隊靠最年輕的林庭謙延長賽獨拿10分、全場轟進24分，率隊以92：84擊敗UBC，開出紅盤。

值得一提的是，備受期待的19歲、203公分譚傑龍，去年旅加就讀UBC，這回就代表學校出征瓊斯盃，也是其瓊斯盃初體驗，他攻下12分、7籃板及4助攻。

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白隊開局一度陷入亂流落後達雙位數，不過林庭謙單節進帳9分助隊止血，且我在第二節單節打出21：16攻勢，半場結束僅以41：43落後英屬哥倫比亞。

易籃後，白隊持續與對手展開拉鋸戰，末節兩軍也數次戰成平手，並於最後2分鐘打成76：76平手。而吳永盛、林庭謙又連2波出手都彈框而出，隊長黃泓瀚45.87秒兩罰俱中，兩軍78：78再次平手，譚傑龍於22.1秒出現進攻犯規，使白隊握有最後一波攻擊，但吳永盛兩次出手皆落空，兩軍加時再戰。

延長賽全看林庭謙表現，一人獨拿10分，率隊領先達11分，成為開紅盤的致勝功臣，而黃泓瀚進帳14分、吳永盛15分、周桂羽10分。

UBC表現最佳是2013年加國U19世青國手克萊爾（Manroop Clair），他末節獨挑大樑攻下11分、全場進帳21分，但延長賽火力消失，UBC首戰黯然遭逆轉。

吳永盛上籃得分。（記者林正堃攝）

黃泓瀚上籃吃掉譚傑龍。（記者林正堃攝）

周桂羽上籃得分。（記者林正堃攝）

吳永盛上籃被譚傑龍毀掉。（記者林正堃攝）

正規賽結束前譚傑龍進攻犯規，黃泓瀚振臂為防守的隊友喝采。（記者林正堃攝）

台灣白延長賽贏球。（記者林正堃攝）

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