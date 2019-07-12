晴時多雲

中職Live》林承飛巧妙安打追到2分差 兄弟4：2猿

2019/07/12 20:07

第四局

陳俊秀遭到三振，廖健富靠保送上壘，郭嚴文左外野飛球出局，林承飛一二壘穿越安打，林立保送，猿隊兩出局攻占滿壘，下棒陳晨威中外野飛球出局。

第三局

紐維拉投出本場首次三上三下。

陳子豪遭到三振，林智勝一壘界外區飛球遭到接殺，下棒張志豪獲保送上壘，詹子賢中外野飛球遭接殺。

第二局

陳俊秀右外野落地安打上一壘，廖健富遭三振，郭嚴文中右外野一壘安打，跑者攻佔一三壘，下棒林承飛打出二壘後方巧妙安打，陳俊秀跑回猿隊第2分，一二壘有人情況下，林立遭到三振，接替黃敬瑋上場守備的陳晨威二壘滾地出局，結束該半局，兄弟以4：2暫時領先。

二上，林承飛一分打點。（記者廖耀東攝）

王勝偉三壘滾地出局，吳東融遭觸身球上壘，岳東華游擊方向滾地，猿隊策動雙殺，變相的三上三下。

第一局

首棒林立中外野巧妙安打上一壘，趁投手牽制失誤來到三壘，再藉著藍寅倫三游穿越安打，跑回球隊第1分，Lamigo以1：0領先兄弟。

兄弟先發投手紐維拉。（記者廖耀東攝）

牽制失誤，林立衝三壘。（記者廖耀東攝）

藍寅倫打回Lamigo第一分。（記者廖耀東攝）

二棒岳東華燈光安打上到三壘，下棒陳子豪一壘滾地出局，岳東華回到本壘追平，林智勝保送上一壘，張志豪二游穿越安打，一二壘有人情況下，詹子賢敲出中外野深遠二壘安打，送回林智勝和張志豪，兄弟3：0，下棒蘇緯達游擊穿越安打，送回詹子賢，兄弟以4：1領先Lamigo

Lamigo先發投手洪聖欽。（記者廖耀東攝）

岳東華場地安打，站上三壘。（記者廖耀東攝）

猿黃敬瑋找不到高飛球，讓球落地。（記者廖耀東攝）

詹子賢二分打點安打，洲際第6000支安打。（記者廖耀東攝）

蘇緯達一分打點。（記者廖耀東攝）

Lamigo先發打線

林立 , 3B
黃敬瑋 , CF
藍寅倫 , RF
林泓育 , DH
朱育賢 , LF
陳俊秀 , 1B
廖健富 , C
郭嚴文 , 2B
林承飛 , SS

先發投手：洪聖欽

兄弟先發打線

吳東融 ,2B
岳東華 ,3B
陳子豪 ,RF
林智勝 ,1B
張志豪 ,CF
詹子賢 ,LF
蘇緯達 ,DH 
黃鈞聲 ,C 
王勝偉 ,SS


先發投手：紐維拉

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