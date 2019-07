NBA》魏德魔咒？與閃電俠互換球衣後 他們都將另披新戰袍

保羅(左)與魏德當時在賽後交換球衣。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA自由市場開市不到兩個禮拜,加上今日火箭與雷霆的交易,已有不少大咖球星下個賽季都將換穿新球衣,這也讓剛剛退休的名將「閃電俠」魏德(Dwyane Wade)不禁在推特打趣表示,上個賽季他與大牌球星交換的球衣,現在看起來都像假貨了,而且20年後可能再也沒有人相信這些球員曾穿過他手上的這些球衣了。

2018-2019球季是傳奇球星魏德(Dwyane Wade)的最後一支舞(Last Dance),賽後多次和敵隊代表球星交換球衣,加上今天重磅交易的其中一位主角「CP3」保羅(Chris Paul),目前已經有18位與閃電俠交換球衣的球星,下個賽季都將另披新戰袍,其中包括將加盟魏德老東家熱火的J. 巴特勒(Jimmy Butler)、從雷霆轉戰快艇的P.喬治(Paul George)以及經「先簽後換」從籃網到勇士的D.羅素(D'Angelo Russell)等人。

P.喬治(左)與魏德交換球衣。(資料照,今日美國)

除了換隊外,魏德手上的球衣也有其他即將走入歷史的原因,他的好友詹姆斯因為要把23號讓給新隊友A.戴維斯(Anthony Davis)新賽季將穿上熱火時期的6號。

下季預計將不會再看到詹姆斯23號的紫金球衣了。(資料照,美聯社)

All i know is my jersey swap collection is looking kinda bootleg since FA started. In 20 years ain’t no one believing those players played in those uniforms