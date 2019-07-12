NBA》魏德魔咒？與閃電俠互換球衣後 他們都將另披新戰袍

保羅（左）與魏德當時在賽後交換球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA自由市場開市不到兩個禮拜，加上今日火箭與雷霆的交易，已有不少大咖球星下個賽季都將換穿新球衣，這也讓剛剛退休的名將「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）不禁在推特打趣表示，上個賽季他與大牌球星交換的球衣，現在看起來都像假貨了，而且20年後可能再也沒有人相信這些球員曾穿過他手上的這些球衣了。

2018-2019球季是傳奇球星魏德（Dwyane Wade）的最後一支舞（Last Dance），賽後多次和敵隊代表球星交換球衣，加上今天重磅交易的其中一位主角「CP3」保羅（Chris Paul），目前已經有18位與閃電俠交換球衣的球星，下個賽季都將另披新戰袍，其中包括將加盟魏德老東家熱火的J. 巴特勒（Jimmy Butler）、從雷霆轉戰快艇的P.喬治（Paul George）以及經「先簽後換」從籃網到勇士的D.羅素（D'Angelo Russell）等人。

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P.喬治（左）與魏德交換球衣。（資料照，今日美國）

除了換隊外，魏德手上的球衣也有其他即將走入歷史的原因，他的好友詹姆斯因為要把23號讓給新隊友A.戴維斯（Anthony Davis）新賽季將穿上熱火時期的6號。

下季預計將不會再看到詹姆斯23號的紫金球衣了。（資料照，美聯社）

All i know is my jersey swap collection is looking kinda bootleg since FA started. In 20 years ain’t no one believing those players played in those uniforms — DWade （@DwyaneWade） 2019年7月12日

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