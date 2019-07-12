棒球》日本女子職業棒球 台灣選手曾琪盼為球隊做出貢獻

效力於愛知Dione台灣選手曾琪。（愛知Dione提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本女子職業棒球聯盟（JWBL）夏季聯賽正式於6月2日開幕。自2010年創設聯盟起，今年是日本女子職棒聯盟經營第十年，改制為春季、夏季、秋季聯賽，各以京都Flora、愛知Dione、埼玉Astraia三球團根據地為中心展開對戰，各季取一名冠軍隊伍，再由奪冠次數最多的兩隊進行決定「年度女王」的季後賽。

6月開打的夏季聯賽中，於春季聯賽中順利取得冠軍的京都Flora隊喊出全年度金冠軍的口號，在夏季聯賽中也依然戰績獨走。在6月已進行的13場比賽中取得8勝4敗1和，與愛知Dione和埼玉Astraia皆保持3場勝差優勢。

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期望在球團據點愛知所在的東海地區（泛指愛知縣、歧阜縣、三重縣、靜岡縣等四縣地區）舉行的夏季聯賽中脫離春季苦戰形象的愛知Dione，則是在開幕三連戰取得1勝2敗後再度陷入5連敗的低潮，但也在6月21日起連續的「地元凱旋試合（選手的出身地凱旋回歸比賽）」中打出漂亮的4連勝力挽狂瀾，保住奪冠的一線生機。而埼玉Astraia雖然在6月中旬一度有機會超前京都Flora取得領先地位，但就在此關鍵時刻開始了5連敗，拉開與京都隊的勝差、與愛知以些微之差暫居二三名。

星川Akari。（愛知Dione提供）

球隊大換血 愛知Dione由苦戰漸入佳境

旅外好手曾琪所在的球隊，是以愛知為根據地的愛知Dione。2019年是愛知Dione前身兵庫Dione將球團據點從兵庫縣淡路島轉移到愛知縣一宮市的第二年。在去年取得年度女王頭銜後，隊伍歷經了5名主力選手移出、8名選手新入團的大換血，今年球季以新的隊伍型態重新出發，春季聯賽22場比賽卻以不甚理想的7勝13敗2和、第三名作收。

進入夏季聯賽後，愛知Dione至6月22日為止的前十場比賽成績為2勝7敗1和，有三場比賽遭到對手完封，一度苦於打擊不振、無法串連打線的狀況，隊伍士氣陷入低迷。直到「地元凱旋試合」連續到來，選手為了回到出身地的隊友，無論如何也想贏得比賽，終於在6月22日成功止敗，也開啟了其後凱旋系列比賽的4連勝。

台灣選手曾琪受訪時表示：「球隊在歷經換血後磨合期很長，經過不斷的失敗與修正後才漸入佳境，有了現在得以連勝的默契；這一系列在隊友出身地舉辦的比賽也因為很多當地球迷來為球隊加油，氣勢就有所不同，也對選手士氣有正面的影響。」

台灣選手曾琪。（愛知Dione提供）

今年度因為外野眾多好手固定先發，加上今年從育成隊伍升格進入愛知Dione的20歲年輕捕手金城妃呂的打擊狀況極佳、以指定打擊躋身先發陣容，曾琪的主要出賽機會是在球賽後半以代打上場。談起隊伍近況漸入佳境的原因，曾琪則表示：「最近今年起球隊加重了在體能上的訓練，這季隊友們整體在體能和技術上都有進步，每個人在夏季的狀況都調整得很好。」曾琪本身則是仍在調整打擊動作，也加練一壘手守備位置，希望能增加出場機會、把握機會為球隊做出貢獻。

女子職棒夏季聯賽6月最後的賽程原定於29日、30日在靜岡縣濱松球場舉行，隨後是相隔半個月在7月後半的連戰，但6月30日因雨延賽、將於7月11日、12日兩天補賽，可預期夏季聯賽最後的高潮將在7月11日起的連戰到來。

季中選手交易後的隊伍全體合照，曾琪在後排左二。（愛知Dione提供）

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