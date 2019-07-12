中職》獅簽林安可500萬起跳 施子謙看好他二刀流

獅隊與林安可談約順利。（資料照，記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅和第一指名選進的林安可談約進度順利，好友施子謙也很開心他能加盟獅隊，希望他為球隊帶來提振作用；至於林安可想朝「二刀流」發展，施子謙也認為以他的實力，應該沒什麼問題。

獅隊今年選進林安可等6名球員，領隊蘇泰安表示目前的談約進度都滿順利，其中林安可也有機會明、後天就達成共識。據了解，林安可的簽約金落在500至550萬元之間，雙方的落差並不大，目前只差細節。

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對於林安可將加盟，去年新人王施子謙很開心，兩人從2016年第1屆U23世界盃，到2017年世大運，那一整年都朝夕相處，也建立不錯交情。「我們都用台語溝通，比較自然，他個性也滿好的，算滿有趣的人。」

施子謙很開心好友林安可能加盟獅隊。（記者林正堃攝）

「我們球隊現在就需要新血加入，提振一下氣氛，他的加盟是好事。」施子謙認為以林安可的實力，要發展「二刀流」沒有問題，「我覺得他今年應該還是以打擊為主，等到經過秋訓、春訓的調整，就滿有機會投、打二刀流。」

獅隊代總教練劉育辰將林安可視為即戰力，先以外野手為主。蘇泰安也看好林安可的打擊實力，但仍保留他的「二刀流」機會，認為將來都可以在教練團的輔助下發揮所長。

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