籃球》林書豪24日返台 活動行程看這裡

NBA球星林書豪將再度來台。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕上季圓夢奪下冠軍戒的林書豪將於24日返台，除了出席邁入第9屆的林書豪籃球訓練營、座談會，去年廣受好評的「林家夜市」也全面升級成夏日市集，讓球迷有機會與豪哥近距離互動。

林書豪籃球訓練營於26日展開，除了主教練林書豪之外，也邀請到訓練營第一、二屆的學長們「回娘家」擔任助教，向學員分享當年參加訓練營的經驗，以及如何將從林書豪身上所學到的經驗運用在自己的籃球之路。

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此外，林書豪會在26日晚間的座談會與學員分享籃球路上的酸甜苦辣，以及如何在自己熱愛的志願、同儕社交圈、學業、甚至父母期望間取得平衡，這些籃球場上看不到的課題，在當天的座談會上，豪哥都會一一分享。

活動當天國泰金控也特別邀請到國內知名學者、提倡翻轉教育的台大電機系葉丙成教授，與林書豪進行對談，並講述如何翻轉思考，鼓勵所有青年學子在努力求知與求學之外，找到對於人生的熱情，並勇於追逐自己的夢想。

去年在西門紅樓廣場舉辦，且大獲好評的「林家夜市」今年擴大規模升級為「2019 JLIN DAY 國泰夏日市集」，28日於松仁路國泰金融中心前廣場舉行，不僅準備更多新奇有趣的攤位，還有現場節目表演，同時國泰金控與林書豪也將邀請公益慈善團體的小小嘉賓們免費到場同樂。

林書豪返台活動行程：

7/26-27 國泰夢想豪小子

林書豪籃球訓練營 14:00 台北和平籃球館

7/26 2019 國泰夢想豪小子

林書豪 X 葉丙成座談會 19:30 中油大樓國光會議廳

7/28 2019 JLIN DAY

國泰夏日市集 14:00 松仁路國泰金融中心前廣場

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