臺灣盃全國帆船錦標賽 一連3天在觀音亭海域競技

臺灣盃全國帆船錦標賽，即日起一連三天在馬公觀音亭登場競技。（澎湖縣帆船協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕臺灣盃全國帆船錦標賽今日起一連3天，在馬公市觀音亭海域舉行，賽事由中華民國帆船協會主辦，澎湖縣帆船協會承辦，有來自全國各地中小學生及團隊參加，成績將列為參加國際性比賽重要賽績。

參賽隊伍昨日起就陸續抵達澎湖，並在觀音亭海域事前準備及召開領隊會議，今日上午9時開幕典禮後，參賽隊伍將展開各船型的航次比賽。參賽學校及團體3天將進行9航次的各式船型比賽，精彩可期，同時觀音亭海域出現點點風帆點綴，搭配藍天碧海美景，帶來夏日歡樂氣氛。

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中華民國帆船協會表示，比賽在澎湖觀音亭海域舉行，將分雷射型、樂觀型、風浪板T293型、RS:X型、RS:one型及開放型男女組和公開組等賽事，種類相當多元，同時賽程緊湊絕無冷場，適合近海觀賽，歡迎有興趣從事海上休閒的民眾前往觀賽，也為澎湖子弟加油打氣，能在比賽中創造佳績。

由於中華民國帆船協會理事長，現為澎湖縣議會副議長陳雙全，今年為澎湖策劃不少國際級帆船賽事，未來還將爭取風箏浪板設立澎湖基地，準備進軍下屆東京奧運，為臺灣在國際體壇上奪牌，創造澎湖之光，並透過運動賽事蓬勃發展，帶動澎湖運動觀光商機，發展適合澎湖休閒觀光項目。

由於帆船錦標賽在觀音亭舉行，出現風帆點點美景。（澎湖縣帆船協會提供）

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