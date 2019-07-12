瓊斯盃》激情的胡瓏貿砍新高25分 台灣藍2分不敵日本二軍

胡瓏貿上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕地主一軍台灣藍隊今日在2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽面對屬國家二軍的日本隊，上半場打完落後13分，即使胡瓏貿飆進瓊斯盃個人新高25分，劉錚挹注18分，但最終藍隊仍以75：77不敵日本，無緣開紅盤。

林志傑於2015年退出國家隊，近年藍隊有田壘、曾文鼎、楊敬敏等人助陣，本屆正式揮別黃金世代，由陳盈駿、劉錚、周儀翔、胡瓏貿、陳冠全、黃聰翰接班。

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藍隊開局靠著劉錚犀利表現，以及胡瓏貿在第二節連續飆進三分球與客隊日本不相上下，只是第二節後段進攻當機，日本挾著較優異投籃命中率，半場結束取得43：30領先。

劉錚進攻時被犯規。（記者林正堃攝）

易籃後，藍隊吹起反攻號角靠著周儀翔、劉錚快攻灌籃、陳冠全連2顆三分球及胡瓏貿錦上添花於三分線開火，齊心打出13：0攻勢，成功扳平戰局，氣勢為之大振。不過，因裁判頻頻響哨，球風激情的胡瓏貿深受其害，連2次因防守卡位都犯規，並身背4次犯規，日本則趁勢以9：0討回領先優勢。

至於32歲終於迎來瓊斯盃初體驗的老將張博勝，在第三節尾聲上陣，連續2顆三分球命中助隊止血，前三節我以56：59落後。藍隊在末節皆處於落後，即使胡瓏貿2分鐘、1分31秒連續三分命中，以及劉錚的三分打，三度追到1分差，而日本31秒運球發生出界，但無奈我啟用犯規戰術凍結時間，日本的菲力賓雖2罰中1，我也無法在所剩3.52秒進球，黯然吞敗。

胡瓏貿25分、劉錚18分，其餘無人得分上雙，新台灣隊長陳盈駿此役表現欠佳，8次出手僅命中2球，拿到5分。至於日本表現最佳為安藤周人20分，以及橋本晃佑17分、安藤誓哉12分。

陳盈駿。（記者林正堃攝）

林韋翰拚了命爭球。（記者林正堃攝）

黃聰翰上籃得分。（記者林正堃攝）

胡瓏貿最後一擊未進。（記者林正堃攝）

陳盈駿。（記者林正堃攝）

台灣藍不敵日本。（記者林正堃攝）

胡瓏貿表現相當優異。（記者林正堃攝）

胡瓏貿整場表現優異。（記者林正堃攝）

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