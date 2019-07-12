溫網》球王甜蜜復仇再闖決賽 衛冕只差最後一步

喬科維奇率先晉級溫網決賽。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕溫網男單四強今日登場，球王喬科維奇（Novak Djokovic）面對生涯首闖大滿貫四強的西班牙好手阿古特（Roberto Bautista Agut），花了四盤以6：2、4：6、6：3、6：2擊敗對手，報了今年在卡達公開賽及邁阿密公開賽輸球的一箭之仇，距離自己生涯第五座溫布頓冠軍，只差最後一步。

今年兩度擊敗球王的阿古特首盤熱機較慢，第一個發球局就遭破發，非受迫性失誤過多的問題讓喬帥首盤僅用了36分鐘就拿下。第二盤阿古特逐漸回神，並在第三局就順利把握機會破發，最後以6比4扳回一城。

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第三盤兩位好手互相保發，喬帥在第6局兩人多拍來回後、積極上網強攻率先破發，最後順利拿下此盤取得聽牌優勢。末盤一樣由球王率先破發，接著一路主導比賽，在第5局時再度破發拉開領先，最後一個發球局雖被阿古特化解四個賽末點，仍順利拿下比賽。

喬科維奇本場比賽一共發出9個愛司、共擊出42個致勝球，這是他生涯第六度闖進溫網決賽，對手會是費德爾與納達爾這場經典對決之間的勝出者，他將尋求個人第五座草地金盃，也是第16座大滿貫金盃。

阿古特的溫網驚奇之旅告一段落。（歐新社）

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