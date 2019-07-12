中職》比起個人300支二壘打 高國慶：我比較想看恰恰200轟！

統一獅高國慶在７局下擊出３分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕40歲的統一獅老將高國慶今天在7下代打敲出關鍵二壘安打，是他生涯第299支二壘打，一棒幫助獅隊追平比數，成為獅隊6：4擊敗悍將的MVP；但比起個人300支二壘打，高國慶卻語出驚人：「我比較想看恰恰200轟！」

面對悍將後援投手范玉禹，高國慶在7局代打2棒買嘉儀，敲出中外野深遠清壘二壘安打，一棒就把悍將先發投手羅力的勝投打掉，形成4：4平手；兩出局後，4棒潘武雄再擊出中外野安打，將二壘的高國慶送回本壘，也一棒超前比數，成為此役勝利打點。

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統一獅潘武雄超前比數一壘安打。（記者黃志源攝）

高國慶表示代總教練劉育辰在1局之前就提早告訴他，「讓我準備的時間點很好，上去打就是不要三振和滾地球，如此而已。」他還笑說希望第300支二壘打快點出現，已經拖太久，而且比起個人紀錄，「我比較想看恰恰（彭政閔）的200轟!」

對於自己的300二壘打比彭政閔的2千安還慢出現，高國慶說：「我一定比他慢的啊，他是神耶。」還故意反問媒體：「恰恰明年應該還會再打吧?」

高國慶知道恰恰還差9轟才能達成200轟，但他認為以恰恰的實力，達成的難度並不高，只是機會的問題。「以前恰恰可以出賽到110場，但講真的像現在這樣，他不好調整，如果機會給他的話，我覺得不至於會這樣。」高國慶說。

中信兄弟彭政閔。（資料照，記者黃志源攝）

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