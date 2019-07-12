中職》蘇緯達關鍵安打 兄弟8局逆轉桃猿奪2連勝

中信兄弟蘇緯達。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟下半季首次回到洲際主場，與Lamigo桃猿較量牛棚放火功力，兄弟先於7局上連丟4分，桃猿則在8局下悉數奉還，兄弟以9：7讓桃猿吞下4連敗，擊出關鍵追平安打的蘇緯達本季首次獲選單場MVP。

兄弟一開賽就灌進4分，配合紐維拉6局失3分的好投，打完中段以5：3領先，7局上宛如走秀連換江忠城、鄭佳彥、吳俊偉，被桃猿猛攻一輪攻下4分，8局下桃猿「禮尚往來」，黃子鵬、林柏佑共被攻8人次，把那4分全部奉還。

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兄弟先發投手紐維拉。（記者廖耀東攝）

中信兄弟周思齊八局下上場代打，敲出勝利打點，並靠著隊友安打跑回本壘追加保險分。（記者廖耀東攝）

兄弟一開賽就灌進4分，配合紐維拉6局失3分的好投，打完中段以5：3領先，7局上宛如走秀連換江忠城、鄭佳彥、吳俊偉，被桃猿猛攻一輪攻下4分，8局下桃猿「禮尚往來」，黃子鵬、林柏佑共被攻8人次，把那4分全部奉還。

蘇緯達於8局下1出局兩人在壘時，與黃子鵬磨老半天後擊出二壘安打，掃回2分助兄弟追平，他指出，當下兩人互喊暫停，目的都是擾亂對方節奏，因為左打看下勾投手比較清楚，只進入設定位置就積極攻擊，「有機會得分，不管來什麼球，一定都要打到。」

蘇緯達6局下還執行犧牲觸擊，掩護詹子賢一口氣跑上三壘，是兄弟攻下第5分的關鍵，他表示，這應是生涯第2次短打（應為第3次），春訓時教練強調，每個棒次都有機會短打，「大家每天都有練啊，連智勝學長都練了。」

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