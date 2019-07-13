世大運》蘇柏亞再度踢落南韓河敏娜 勇奪我國跆拳道首金

世大運跆拳道對打項目，台灣選手蘇柏亞（左）摘金。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年拿坡里世大運跆拳道對打項目，台灣女將蘇柏亞勇闖女子53公斤級金牌戰，碰上宿敵南韓河敏娜，最終蘇柏亞10:4獲勝，勇奪本屆世大運跆拳道首面金牌。

賽前，兩人生涯4度對決，河敏娜拿下3勝略佔上風。但去年雅加達亞運蘇柏亞扮演黑馬，在決賽29：10大勝，勇奪金牌，一戰成名。昨又再度複製勝利方程式，利用正拳閃避進身攻擊，總共進帳4分，最後一回合更一口氣灌進8分，替台灣拿下本屆賽會跆拳道首金。

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年僅20歲的蘇柏亞昨於生涯首次世大運，連過三場挺進準決賽，碰上世界排名第二的強敵拉脫維亞塔維達，兩人去年在台灣所舉辦的跆拳道大獎賽，曾在57公斤級對決，當時蘇柏亞4：14落敗。

此役蘇柏亞利用擅長的正拳拿下2分，從第一回就保持領先，未料最後9秒風雲變色，塔維達積極搶攻，用中端攻擊扳平戰局，雙方3平進入驟死賽。

驟死賽雙方都沒有得分，蘇柏亞則靠點數較多的優勢，驚險收下勝利。蘇泰源認為，從去年亞運過後，蘇柏亞不斷累積大賽經驗，尤其正拳的使用時機，掌握度比過去成熟很多，已逐漸成為她的招牌武器。

台灣跆拳道隊在本屆世大運的比賽落幕，品勢和對打總共進帳1金6銀2銅，與上屆台北世大運的1金、5銀、3銅略微進步。

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