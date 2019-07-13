溫網》頂尖對決！費德爾成功復仇納達爾 明與喬帥爭冠

「瑞士特快車」費德爾闖進溫網決賽。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）今凌晨在溫布頓網球錦標賽4強戰，以7：6（3）、1：6、6：3、6：4 戰勝西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），成功報了今年6月在法網直落三落敗之仇，決賽將與世界球王喬科維奇（Novak Djokoivc）爭奪冠軍。

「費納」第40度交手未演先轟動，門票也創下天價，根據售票網站「Stubhub」顯示，一張票最便宜就要價7000英鎊（約台幣27萬元），比賽的經典程度與精采度可想而知。

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兩方人馬首盤強勢互保，一路廝殺至搶7大戰，不過費德爾在2：3落後時連飆5分漂亮收尾，先馳得點，雖納達爾次盤重整旗鼓，扳回一城，但在草地勝率逼近9成的費德爾，今天攻勢一波接一波，隨著比賽一局一局過去，「蠻牛」的機會逐步瓦解。

此役過後，費德爾將交手納達爾的對戰紀錄推進到16勝24敗，溫網3勝1敗，這也是他在草地大滿貫的第101勝，繼續推高賽會個人紀錄。

費德爾明天將挑戰第9度在溫網掄元、同時是生涯大滿貫第21冠；喬科維奇則要力拚衛冕，朝第16座大滿貫金盃邁進，他在交手紀錄以25勝22敗占上風。

費德爾闖進溫網決賽。（路透）

費德爾。（法新社）

費德爾和納達爾兩人賽後互相致意。（法新社）

納達爾。（法新社）

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