費德瑞戰勝納達爾 溫布頓決賽對戰喬科維奇

〔中央社〕37歲瑞士網球名將費德瑞今天在溫布頓錦標賽準決賽鏖戰4盤，擊敗33歲的西班牙蠻牛納達爾，將在決賽對決尋求衛冕的喬科維奇，爭取個人大滿貫賽第21座，同時也是溫網第9座金盃。

當代網壇四巨頭今年除了英國選手莫瑞（Andy Murray）負傷未參加男單外，其餘3人都闖入4強，大會第2種子費德瑞和第3種子納達爾率先碰頭。時隔11年，再度在他們2008年演出大滿貫賽歷來最精彩決賽的中央球場開戰，足球名將貝克漢（David Beckham）與英國演員休葛蘭（Hugh Grant）都到場觀賽。

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費德瑞和納達爾在2008年的溫網決賽對決，被公認為網球史上的經典。費德瑞當時是連續231週的世界球王，保持65場草地賽不敗紀錄，但納達爾最後打敗了他，奪下個人第一座溫網金盃。

中央球場下午1時由尋求衛冕的喬科維奇（Novak Djokovic）與西班牙的包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）先行對決。兩人力拼4盤，最終喬科維奇以6比2、4比6、6比3、6比2獲勝，準新郎倌包蒂斯塔-阿古特終於可以展開他因為闖入4強而中斷的單身派對。他先前沒料到會在溫網一路闖關，竟然把單身派對安排在溫網第二週。

中央球場接著上演費納爭霸。今天的準決賽是費德瑞和納達爾兩人職業生涯第40次對決，也是第4次在溫網遭遇。在前三次溫網對決中，費德瑞2006和2007年連續在決賽擊敗納達爾奪冠，納達爾則在2008年封王。

兩人一開始展開互保大戰，第一盤就邁入搶七，3比3平手後，由費德瑞連奪4分拿下。但納達爾在第二盤大爆發，僅讓費德瑞保下一局，接著連奪5局，6比1奪下第二盤。

費德瑞在第三盤重新振作，第3局成功破發後，將比數拉到4比1，才讓納達爾又保下2局，6比3聽牌。他在第四盤延續第三盤的氣勢，第3局再度破發，之後再度互保發球局。費德瑞在第9局聽牌，兩人展開令人手心捏一把冷汗的纏鬥，納達爾雖然逃過破發，但在第10局最後以一球界外，讓費德瑞以6比4結束比賽。

費德瑞和納達爾今天鏖戰4盤3小時，費德瑞7比6（3）、1比6、6比3、6比4，贏得比賽。他在賽後受訪表示，拿下第一盤很重要，奠定勝基，但納達爾第二盤很強，最後一盤也非常艱難，總之這是一場很高水準的比賽，和納達爾在溫網的對決意義重大。（編輯：徐睿承）

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