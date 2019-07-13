MLB》悲情！6局無失分仍沒勝投 達比修有連13場無關勝敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊下半季首戰，由日投達比修有掛帥先發，雖然繳出本季首場6局無失分佳作，但隊友直到8局下才超前比分，終場以4：3氣走海盜，達比修有連13場先發無關勝敗的紀錄仍在延續。

達比修有今年健康出賽，但從4月底摘勝投後，就持續無關勝敗，今天在先發對海盜，達比修有開賽連續解決13人，直到5局上才被敲首安，用94球投完6局退場，本季首度先發無失分，送出8次三振僅1保送，只挨2安都是一壘安打。

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此役雙方前6局都未得分，達比修有在0：0平手時退場，7局下「小老大」布萊恩（Kris Bryant）開局炸裂，小熊單局進帳3分，攻守交換後海盜回敬追平三分砲，8局下小熊單局獲2保送，海沃德（Jason Heyward）安打建功，小熊4：3領先至比賽結束。

達比修有連13場先發無關勝敗，續寫大聯盟紀錄。（美聯社）

小熊史卓普（Pedro Strop）此役後援挨追平3分砲，羅薩利歐（Randy Rosario）緊急登板救火，用3球解決1人次退場，由新任守護神金布瑞（Craig Kimbrel）接手關門，羅薩利歐獲本場勝投，金布瑞第3度救援成功，而先發6局無失分的達比修有，連13場無關勝敗，領先大聯盟的紀錄繼續更新中。

達比修有上一次跟勝敗有關，已經要回溯到4月底對響尾蛇，該役他先發6局飆8K、責失1分摘下勝投，此役對海盜先發退場後，連13場無關勝敗，將近3個月未摘勝投，期間僅4場優質先發、防禦率4.62，上役也是對海盜，主投6.2局掉4分，退場時小熊一分領先，有機會摘勝投，但金布瑞砸鍋讓達比修有勝投飛了。

達比修有賽後表示，去年的他毫無作為，所以今年想投很多比賽，明星賽休息後的第一場比賽，對於每個人而言都很難熬，所以他告訴總教練，他可以投這場比賽，透露去年因為手肘疼痛，被迫改變速球投法，季初花了一些時間才調整回來，今天變化球狀況很好，讓他能夠隨心所欲搭配運用。

達比修有本季首度先發無失分，主投6局送出8次三振。（法新社）

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