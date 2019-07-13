NBA》「是你們讓這裡如此美麗」 魏斯布魯克發長文告別雷霆

魏斯布魯克告別雷霆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球星「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）昨被交易至火箭，確定離開雷霆，他今天發佈長文感謝奧克拉荷馬市，告別待了11年的職涯起點。

30歲的魏斯布魯克，於2008年被雷霆隊的前身、西雅圖超音速隊在首輪第4順位選中，隨後11年生涯都為其效力，期間入選8次明星賽、拿過2屆例行賽得分王、1座年度MVP，連3年締造場均大三元。

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魏斯布魯克稍早在IG上發佈長文，感謝並向雷霆隊告別，他表示甚至很難起頭、把許多情感訴諸於文字，回憶當年他只有18歲、雙眼發亮地報到，完全不知道將有這麼多令人驚豔的事情發生，在這裡經歷了一段不可思議的旅程。

魏斯布魯克感謝雷霆。（資料照，法新社）

「我在奧克拉荷馬市、和許多人一起長大，是這裡的人讓這裡如此特別，從球迷、我的教練、隊友、整個雷霆隊、老闆、總管、我的朋友，還有這座城市的每一個人，是你們讓奧克拉荷馬市成為如此美麗的地方，你們是我喜歡在這打球的原因。」魏斯布魯克寫道。

魏斯布魯克也說，不管表現高低起伏，奧克拉荷馬市的人永遠支持著他，一起經歷了快樂的、難熬的時光，對此他由衷地感謝，「我遇到了許多好得不可思議的人們，幫助我成為現在這樣的男人，我希望我影響奧克拉荷馬市、跟奧克拉荷馬市影響我和我的家人一樣多。」

魏斯布魯克最後寫道：「我要離開有好多好多朋友在的奧克拉荷馬市了，我真的真的很感激，你們總是緊緊跟隨著我，對你們我永遠也感謝不完，一切就像是一場夢、一場旋風。」，並用一貫的招牌結尾標註「為何不」。

Russ says goodbye to OKC



（via @russwest44） pic.twitter.com/jgpl9mxtpK — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年7月12日

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