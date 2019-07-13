溫網》「費納對決」賽末上演超傳奇攻防 費爸：我累壞了（影音）

納達爾、費德爾賽後致意。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典的「費納對決」睽違11年在溫網上演，瑞士天王費德爾今晨鏖戰4盤，順利復仇擊敗西班牙「蠻牛」納達爾，不過比賽最後8分鐘，蠻牛力挽狂瀾救了4個賽末點，掀起最後高潮，讓費爸賽後受訪第一句就直呼：「我累壞了」，外媒點評，最後這段攻防將費納對決的魅力展露無疑。

將滿38歲的費德爾賽後說，「能和Rafa在溫布頓對戰總是非常非常酷的一件事，特別是我們已經這麼長時間沒有在這裡打了。」

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費納過去曾經在溫網上演3次宿命交鋒，2006年以及07年冠軍戰都由費德爾獲勝，拿下5連霸，08年冠軍賽換成納達爾初次加冕，該役直到現在還被譽為傳說對決。今天是兩人生涯第40次對決，睽違11年再度於全英俱樂部過招，結果費爸以7：6（3）、1：6、6：3、6：4勝出 。

費德爾賽後忘情怒吼。（法新社）

費德爾賽後表示：「沒有辜負外界期待，這場比賽從開始我們就都打得很好，末段的高潮真是太艱難了，Rafa打出不可置信的好球不讓比賽被帶走，我很享受，觀眾的投入也很美妙，今天我的發球很棒，可能是這場比賽最關鍵的地方，率先拿下第一盤也很重要，讓我取得領先。」

「這肯定會被我選為最喜歡的比賽之一。」費爸表示，「因為網子對面的人是Rafa，因為是在溫布頓，觀眾都如此投入，又有很棒的天氣，我又打了四盤好比賽，我會非常開心。」

落敗的納達爾則坦言，此役他的發揮不若以往，尤其是反拍，「第三盤開頭我犯了些錯誤，我想那可能是整場比賽的分水嶺，比賽後段我打得比較好了，但為時已晚。」「這很艱難，我有過機會，不過他打得比我好一些，我的發揮沒有像前幾輪來得好，勝利是他應得的，恭喜他。」

納達爾坦言發揮不若以往。（美聯社）

費德爾賽後扔頭巾慶祝。（路透）

貝克漢到場觀賽。（法新社）

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