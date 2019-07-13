溫網》詹詠然闖進混雙決賽 力拚大滿貫混雙第三冠

台灣女將詹詠然和克羅埃西亞好手多迪格（左），闖進溫網混雙決賽。（圖片取自詹詠然臉書）

〔體育中心／綜合報導〕溫網混雙四強賽，「台克聯軍」台灣女將詹詠然和克羅埃西亞好手多迪格（Ivan Dodig），今以直落二擊敗大會第5種子荷蘭庫霍夫（Wesley Koolhof）和捷克搭檔佩謝珂（Kveta Peschke），挺進冠軍戰。

首盤雙方互保發球局，比數來到5：5後，關鍵第11局詹詠然組合破發，第12局再保住發球局，第一盤就以7：5拿下。

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次盤1：1時，詹詠然組合於第3局再度破發，但第4局也被對手破發一次，詹詠然組合在2：3落後時，連拿3局，包含第7局破發，雖然對手保住第9局發球局，詹詠然組合最後靠多迪格再見愛司球（Aces），第二盤以6：4獲勝，直落二擊敗對手，挺進決賽。

詹詠然和多迪格在去年和今年的法網都奪得冠軍，如今要再拚溫網冠軍，決賽對手將是瑞典選手林斯特（Robert Lindstedt）和拉托維亞好手歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）的組合。

台、英混血小將葛藍喬安娜和南韓朴所炫的青少年組女雙組合，今以2：6、3：6不敵法國組合Aubane Droguet、Selena Janicijevic，止步八強。

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