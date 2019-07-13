溫網》費爸注意！ 喬帥放話：「我要你的大滿貫和世界第一紀錄」

喬科維奇怒吼。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕擊敗勁敵西班牙「蠻牛」納達爾之後，瑞士天王費德爾即將在溫網冠軍戰與現今世界球王喬科維奇過招，然而喬帥已向費德爾喊話，「我想要你的大滿貫和世界第一紀錄。」

費德爾怒吼。（美聯社）

目前費德爾擁有20座大滿貫冠軍是史上第一，領先納達爾的18座、喬科維奇的15座。而費爸也是世界球王排名總週數的保持人，以310週排行第一，其次是山普拉斯（Pete Sampras）的286週，喬科維奇目前260週則是第五名。

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不過喬帥自去年11月重新站上球王寶座至今依舊展現統治力，未曾落馬。如果持續保持，明年底就可望超越費爸的紀錄。

同樣地，昨晚在四強賽擊敗西班牙黑馬阿古特（Roberto Bautista Agut）之後，喬帥也距離費爸的大滿貫冠軍紀錄更近一步。

賽後記者會上喬帥被問到最想打破哪些紀錄，他回應：「我的主要目標，過去就說過了，就是在球場上享受比賽，我知道這是陳腔濫調了，但我覺得這是本質。沒有它，魔法不可能施展，好結果不會出現。」

喬帥說：「我不覺得打網球是我的職業，我的職業生涯已經足夠，我隨時可以停止，但我不這麼做有幾個原因，第一個就是我真的很享受它，背後還有家庭的支持，當然，我也在期待創造紀錄。」

「當然我想要盡可能瞄準大滿貫冠軍，這是最大的目標以及野心，再來就是史上最久的世界第一，並不遠。」

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