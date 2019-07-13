NBA》雷霆急於轉手CP3？ 美媒爆熱火最可能得標

美媒爆熱火可能接手保羅。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕9屆明星後衛「CP3」保羅（Chris Paul）昨被交易至雷霆，然而知名美媒報導，雷霆急於脫手有大約在身的保羅，正在積極為保羅找新東家，目前以熱火最有可能談成。

昨天保羅被交易到雷霆的重磅消息曝光後，《The Athletic》的Brett Dawson和Michael Lee隨即表示，雷霆打算讓保羅擔任下季先發，然而《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski今天指出，雷霆根本不想讓保羅穿雷霆球衣上場，正打算盡早送走保羅，目前以熱火為最適合買家。

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記者Adrian Wojnarowski表示，保羅的原東家火箭，在與雷霆洽談時，曾經嘗試要找第三隊加入，以幫保羅找到合適的新去處。另一方面，《The Athletic》的 Sam Amick則說，根據消息來源，雷霆傾向留下保羅，而且在同意與火箭交易時，就預期保羅會成為球對一份子。

保羅不確定是否續留雷霆。（資料照，美聯社）

《邁阿密先驅報》的Barry Jackson指出，在雷霆同意用魏斯布魯克 （Russell Westbrook）交易保羅之前，熱火其實有跟雷霆接洽，但熱火不願意送出多名年輕潛力球員，如今保羅確定去雷霆，熱火可能把焦點轉到保羅身上。

《Bleacher Report》認為，保羅有大約在身，可能成為讓雷霆難以轉手的一大阻礙，34歲的保羅尚有3年1.241億美元合約，包括2021至22年球季的4420萬美元年薪、附帶球員選項。

就目前美媒情報來看，保羅是否會留在雷霆尚不得而知，根據《The Athletic》 Sam Amick的消息，保羅的經紀人將在這幾天與雷霆總管碰面，討論保羅的未來。

保羅未來動向未明。（資料照，法新社）

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