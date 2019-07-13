溫網》謝淑薇賽末點出現神之手感 搭檔力讚她「真可愛」（影音）

謝淑薇（右）與搭檔史翠可娃獲勝慶祝。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕謝淑薇昨晚與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）聯手，在四強賽直落二擊敗女雙世界排名第一的歐洲組合，謝淑薇在賽末點打出一記反拍對角穿越球，「神之手感」讓球迷嘖嘖稱奇。

（影片約2分50秒處）

謝淑薇與史翠可娃合拍以來，已奪下包括去年印地安泉大師賽、今年杜拜公開賽、馬德里大師賽金盃，昨晚又在溫網以7：6（5）、6：4力挫頭號種子芭波絲（Timea Babos）／茉蘭丹諾維琪（Kristina Mladenovic）。

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謝淑薇的女雙搭檔史翠可娃，在本屆溫網女單一路過關斬將，闖進最後四強，雖然在前天的四強賽遭到小威凌虐，不過史翠可娃透露，賽後女雙搭檔謝淑薇讓她受到很大鼓舞，「當然，我是有點受傷，不過我還有搭檔鼓勵我。」她如此形容謝淑薇：「很特別的人，非常謙虛，對人很好，她真的很可愛。」

謝淑薇與史翠可娃預計在台灣時間14日凌晨將對上加拿大的達布洛夫絲基、中國的徐一幡組合，小薇將爭取生涯第三座大滿貫雙打冠軍。

Barbora Strycova says doubles partner Hsieh Su-wei cheered her up after loss to Serena



"Very special person, very humble & very nice to people & she's just lovely"



They'll play against Dabrowski & Xu in tomorrow's #Wimbledon finalhttps://t.co/Vy02OjW00M — Mark Masters （@markhmasters） 2019年7月12日

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