溫網》謝淑薇賽末點出現神之手感 搭檔力讚她「真可愛」（影音）

謝淑薇(右)與搭檔史翠可娃獲勝慶祝。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕謝淑薇昨晚與捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)聯手,在四強賽直落二擊敗女雙世界排名第一的歐洲組合,謝淑薇在賽末點打出一記反拍對角穿越球,「神之手感」讓球迷嘖嘖稱奇。

(影片約2分50秒處)

謝淑薇與史翠可娃合拍以來,已奪下包括去年印地安泉大師賽、今年杜拜公開賽、馬德里大師賽金盃,昨晚又在溫網以7:6(5)、6:4力挫頭號種子芭波絲(Timea Babos)/茉蘭丹諾維琪(Kristina Mladenovic)。

謝淑薇的女雙搭檔史翠可娃,在本屆溫網女單一路過關斬將,闖進最後四強,雖然在前天的四強賽遭到小威凌虐,不過史翠可娃透露,賽後女雙搭檔謝淑薇讓她受到很大鼓舞,「當然,我是有點受傷,不過我還有搭檔鼓勵我。」她如此形容謝淑薇:「很特別的人,非常謙虛,對人很好,她真的很可愛。」

謝淑薇與史翠可娃預計在台灣時間14日凌晨將對上加拿大的達布洛夫絲基、中國的徐一幡組合,小薇將爭取生涯第三座大滿貫雙打冠軍。

Barbora Strycova says doubles partner Hsieh Su-wei cheered her up after loss to Serena



"Very special person, very humble & very nice to people & she's just lovely"



They'll play against Dabrowski & Xu in tomorrow's #Wimbledon finalhttps://t.co/Vy02OjW00M