NBA》冠軍球隊邁入重建 柯瑞樂意接受新挑戰

柯瑞樂於迎接球隊新挑戰。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士連5年打進總冠軍戰，拿到3座冠軍金盃後，進入球隊重建期，一哥柯瑞（Stephen Curry）表示樂意迎接挑戰，準備用全新陣容重返榮耀。

勇士陣容季後大搬風，杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）和卡森斯（DeMarcus Cousins）等多位大咖都離開，柯瑞成為隊上最年長球員，今天出席高爾夫名人賽練習時，暢言已經準備好接受全新挑戰。

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柯瑞表示，他能夠理解杜蘭特加盟籃網的決定，有杜蘭特在的3年來，他們都打進總冠軍賽、赢了其中2次，而且是以團隊的姿態奪冠，「大家都說我們隊上多有天賦，但那並不保證你在場上知道如何運用，是我們把一切都拼湊到位、得以成功。」

勇士冠軍陣容進入重建。（資料照，法新社）

柯瑞也對新加盟的D.羅素（D'Angelo Russell）表示歡迎，看好他能帶給球隊多樣性，認為球隊的化學作用會相當快速，全隊會很團結、很快就訂好球季新目標，「我們會彼此激勵，有信心能激發出每個人最棒的潛力，然後當K.湯普森（Klay Thompson）（膝傷痊癒）歸隊時，後場再加上他，就會非常有趣！」

「老實跟你說，我很興奮呢！連5年打進總冠軍賽，我們成就非凡，拿了3次總冠軍，有很多值得驕傲的事，但是每個人都想要一個全新的挑戰，看要如何回到那樣的水準。」柯瑞說。

勇士季後運作至今，31歲的柯瑞成為隊上最年長的球員，他表示他得打出自己的球賽，昔日帶領球隊的李文斯頓（Shaun Livingston）和伊古達拉都將改披別隊球衣，柯瑞坦言感覺很怪，但他會一輩子記得他們一起達成的成就。

柯瑞期待K.湯普森傷癒歸隊。（資料照，歐新社）

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