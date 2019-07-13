MLB》慘！金鶯遭光芒打爆 守備讓網友直呼爛（影音）

It is possible to cross up an entire defense?



If so, @KKiermaier39 just did. pic.twitter.com/ESWjaNK4f2 — Tampa Bay Rays （@RaysBaseball） 2019年7月13日

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在客場火力四射，首局就打進7分，全場狂敲20安包含2轟灌進16分，最後以16：4大勝金鶯。而比賽中，金鶯隊的糟糕守備讓球隊多掉分數，不少網友看了直搖頭。

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光芒第一局就打了11個人次，包含潘姆（Tommy Pham）的陽春砲在內，以及金鶯投手邦迪 （Dylan Bundy）暴投，單局灌7分。金鶯第2局就換伊諾亞（Gabriel Ynoa）投球，被光芒洛爾（Nate Lowe）敲兩分彈。前5局打完，光芒以10：2大幅領先。

6局上金鶯守備出現狀況，光芒基爾梅爾（Kevin Kiermaier）敲右外野飛球形成三不管地帶安打，金鶯右外野曼西尼（Trey Mancini）接到球後，基爾梅爾先是繞過一壘，看到對方傳一壘後，他立即往二壘跑、安全上壘。金鶯一壘手戴維斯（Chris Davis）接到球後想傳二壘，卻丟成「滾地球」，幸金鶯其他野手立即上前撿球。

接著下棒光芒打者迪亞茲（Yandy Diaz）敲滾地球，金鶯游擊手維拉（Jonathan Villar）選擇傳三壘卻丟歪，讓基爾梅爾跑回本壘得分，《巴爾的摩太陽報》記者康納利（Dan Connolly）在推特就說，這是一支「貨真價實」的全壘打；基爾梅爾又在第7局敲帶有2分打點二壘安，助光芒單局再得5分。光芒最後以12分之差大勝。

光芒先發奇里諾斯（Yonny Chirinos）主投7局送出8次三振，失掉2分，獲得本季第8勝。金鶯先發邦迪僅投1局失7分，吞本季第11敗。伊諾亞中繼5.2局失9分7分自責。

《坦帕灣時報》指出，光芒單場攻16分是隊史第三高，單場20安則是隊史第四高。

基爾梅爾趁對手失誤回來得分

（影片來源：大聯盟官網）

光芒首局灌7分

（影片來源：大聯盟官網）

金鶯先發投手邦迪僅投1局狂失7分。（法新社）

光芒基爾梅爾撲回本壘得分。（法新社）

光芒基爾梅爾。（法新社）

光芒洛爾單場4安3打點，包含一發兩分砲。（法新社）

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