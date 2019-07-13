MLB》洋基新王牌傑曼曲球超威 6局好投奪第11勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基26歲先發傑曼（Domingo German）今天在主場迎戰藍鳥，他主投6局沒有失分，送出7次三振，加上重砲手英卡納西恩（Edwin Encarnacion）貢獻3分打點，終場洋基以4：0完封對手，仍以58勝31敗暫居美聯東區龍頭。

洋基原本的王牌投手塞維里諾（Luis Severino）本季仍在養傷中，傑曼成了洋基陣中表現最亮眼的投手，他此戰投6局只花78球，有54顆好球，僅被敲3安無失分，賞7張老K，獲得本季第11勝，排在聯盟第二多，賽後防禦率降至3.40。

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傑曼的主要武器曲球今天共丟了33顆，造成對手揮空13次，讓藍鳥打線一籌莫展。

洋基傑曼獲本季第11勝。（今日美國）

洋基全場有10支安打，主要攻勢集中在第5局，賈納（Brett Gardner）跑出三壘安，拉梅修（DJ LeMahieu）敲滾地球出局，但帶有1分打點。隨後賈吉（Aaron Judge）、希克斯（Aaron Hicks）敲安，桑契斯（Gary Sanchez）挨觸身球，洋基攻占滿壘，英卡納西恩揮出清壘二壘安，洋基單局攻4分奠定勝基。

藍鳥投手桑契斯（Aaron Sanchez）主投5局失4分，吞下本季第13敗，仍是全大聯盟中敗場最多的投手，防禦率升至6.22。

（影片來源：大聯盟官網）

英卡納西恩擊出清壘三壘安。（法新社）



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