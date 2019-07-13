溫網》主播生氣了！不甩「費納大戰」 小男孩花27萬進場看書

費納在場邊熱戰，鏡頭拍到小男孩在看書，引起熱烈討論。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕昨晚溫網迎來睽違11年的「費納大戰」，場邊有個小插曲引起討論，當第一盤比賽納達爾和費德爾打得正激烈，轉播單位卻拍到包廂有一名小男孩正聚精會神地看小說，讓全世界網友都很震驚。

英國歌手里歐娜到場看球。（美聯社）

英國影星裘德洛到場觀戰。（路透）

足球明星貝克漢也是座上賓。（路透）

此役的門票超熱門，儘管賽前在外國票券交易網「StubHub」上的最低起標價高達7000英鎊（約新台幣27萬），全場仍是座無虛席。

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能夠躬逢其盛這場費納大戰，對許多球迷來說是夢寐以求的機會，昨天觀眾席包括貝克漢、裘德洛、里歐娜等英國名人，還有眾多網壇大咖都是坐上賓，滿場約1萬5000個位子擠得滿滿，結果第一盤打得正激烈時，轉播單位拍到場邊有一名小男孩竟然專注地讀書。

英國《BBC》主播當場就佯怒說：「現在不是看書的時候，把它放下！」台灣轉播的FOX體育主播許乃仁也語帶責備說：「外面多少人想進場，竟然來這裡看書！」

有外媒搜到，小男孩讀的這本書疑叫做「Viking Myths＆Sagas」，是描寫維京神話傳說的故事。有網友打趣道，這本書可能要熱賣了，比費納大戰還好看。

費納經典對決。（美聯社）

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