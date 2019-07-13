中職》「兜蝦！」 川崎宗則大秀台語逗樂粉絲

〔記者羅志朋／台北報導〕今天味全龍為38歲日籍球星川崎宗則舉辦球迷見面會，現場來了108位球迷，有遠從高雄而來的球迷，早上6點就到會場排隊，另有5家日本媒體到場採訪，川崎全場妙語如珠，十分搞笑，逗得全場球迷哈哈大笑。

球迷會一開始，川崎先向遠道而來的球迷說:「謝謝!」隨後又自言自語:「不客氣!」隨後媒體拍完照後他竟說:「辛苦了，掰掰。」作勢要走人，讓大家笑開懷。

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球迷會流程由主持人先提問，再開放現場媒體和球迷發問，每當問題結束，提問者說謝謝，川崎都會說用中文說不客氣，與會者又是會心一笑。

川崎透露，這次來台灣與球團人員和友人吃飯，大家也教他說一些中文和台語，例如謝謝，台語是「兜蝦」，沒問題，台語是「某壓ㄍ一ㄥˋ」，辛苦了代表「good job」。

當主持人糾正川崎，台語沒問題的發音怪怪的，川崎笑說，因為太多人教他講中文和台語，每個人發音都不太一樣，希望有人能幫他做一本「中文教戰守則」 ，之後也會去上一些中文課程。

川崎是在3天前抵台，他表示，台灣非常熱，在日本每天看天氣預報，以為台灣常下雨，沒想到來之後都沒下，「我是『晴男』，走到哪裡都是晴天。」

味全龍今天為38歲日籍球星川崎宗則舉辦球迷見面會，並和球迷們一起自拍。（記者陳志曲攝）

味全龍今天為38歲日籍球星川崎宗則舉辦球迷見面會。（記者陳志曲攝）

味全龍今天為38歲日籍球星川崎宗則舉辦球迷見面會。（記者陳志曲攝）

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