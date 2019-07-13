中職》鈴木一朗45歲退休不稀奇 川崎宗則想打到73歲

川崎宗則出席球迷見面會。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕38歲日籍球星川崎宗則來台加盟味全龍，擔任客厝教練兼球員，簽下3個月短約，球團希望他8月17日球隊開訓時能報到，合約預計到年底，味全領隊吳德威表示，如果川崎還想打，2021年球隊進軍中職一軍，屆時川崎或許仍會效力也說不一定，要看屆時狀況。

川崎擁有5年大聯盟和12年日職一軍資歷，曾獲世界大賽冠軍和日本一榮耀，也是第一、二屆世界棒球經典賽日本隊奪冠成員，戰功彪炳。2017年3月川崎遭芝加哥小熊釋出，後來鳳還巢重返軟銀鷹，僅在一軍出賽42場，繳出打擊率2成41、0轟、4分打點的慘澹成績單，去年3月因身體健康因素宣布引退，如今尋求復出。

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川崎宗則出席球迷見面會。（記者陳志曲攝）

來台身分是味全客座教練兼球員，不過川崎坦言，「我心裡的想法是，9成想當選手，1成想當教練教練。」話說如此，川崎強調，即便是1成，他仍會好好指導台灣年輕球員，他笑說，「身體回復75%，目前表現出來的只有73%。」展現搞笑無俚頭一面。

事實上，墨西哥聯盟有球隊向川崎招手，如果跟隨經典賽戰友西岡剛的腳步去日本獨立聯盟打球，問題也不大，不過川崎仍選擇來台延續球員生涯，為什麼?

川崎表示，在日本他一度生病放棄棒球，身體回復原後，在台灣有兩個非常重要的朋友協助下，因緣際會簽下合約，他說，「來台過程不是這麼簡單，中間經過很多波折，也詢問過幾支球隊，最終能來味全龍是不可思議的緣分。」

根據日媒報導，老東家軟銀有想找川崎回去當教練的想法，對此他再度展現幽默風格，「現在不會去想當教練的問題，我可以在場上不斷完成雙殺，想雙殺到73歲，還能邊喝咖啡邊完成雙殺呢，讓更厲害的人去擔任總教練，我不是那個料。」

川崎宗則的偶像鈴木一朗過去不斷強調想打到50歲，最終在45歲退役，現在川崎宣稱想打到73歲，實在驚人。

川崎宗則。（記者陳志曲攝）

川崎宗則出席球迷見面會。（記者陳志曲攝）

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