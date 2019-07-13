中職》川崎宗則投入比賽 和劉基鴻共組二游搭檔？

川崎宗則努力尋求復出。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕川崎宗則努力尋求復出，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，不過川崎坦言內心9成想當球員，剩下1成才是當教練；味全龍領隊吳德威透露:「總教練葉君璋有說，川崎下場比賽也是教導年輕球員的一種方式，搞不好能和選秀狀元劉基鴻組成二游搭檔。」

川崎3天前抵台，除了與球團人員和友人吃飯之外，也在台北街頭四處逛逛，他說，2007年亞錦賽和2011年亞職大賽來台比賽，當時不是在飯店就是在球場，是球員身分，這次是以個人名義來台，整體而言是非常愉快的旅程。

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為了尋求復出，川崎也不忘練習，這幾天他找地方進行體能訓練、打擊和守備練習，職業球員意識十分強烈。

有球迷問道，川崎拿過世界大賽冠軍和日本一頭銜，職棒經驗豐富，對哪一場比賽或play印象最深刻？川崎妙答:「雖然我美、日有很多成就，但最棒的回憶是，昨天在五股打擊練習場，練打的手感很好，我對回憶忘記地很快，當下打擊練習手感好就是最棒的。」

對於味全龍的印象，川崎透露，這幾天有和味全老闆魏應充和教練團成員聊天，發現大家充滿熱情，也了解味全有歷史淵源，經過20年重新出發，是全新的球隊，剛好他也正尋求復出，「算是天雷勾動地火吧，希望我的付出能對球隊有所貢獻，創造新的東西出來。」

川崎宗則努力尋求復出。（記者陳志曲攝）

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