溫網》蠻牛祝費爸冠軍戰好運！ 談BIG 3關係「會持續下去」

納達爾連續兩年在溫網四強止步。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾今晨在與瑞士傳奇費德爾的生涯第40次對決中失利，連續兩年在溫網男單4強止步，蠻牛賽後發文祝福老對手在決賽好運：「Roger值得這場不可思議比賽的勝利，我有過機會，但...Roger打得比較好。祝你在冠軍賽好運。謝謝所有支持，明年見，溫布頓！」

納達爾失誤後懊惱抱頭。（法新社）

納達爾今年依舊遭遇傷病困擾，在法網奪冠後，納達爾選擇不參與任何草地賽事，就直接打溫網，能夠進入四強已不容易。他在賽後記者會上盛讚費爸。「他總是能把困難的事情很簡單地完成。」

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「他能比任何人都還要快移位到球場內側，他能比任何人都還要快出手，來給對手施加壓力，這可能是最困難的事情，他做得比誰都好。」納達爾說。

費德爾即將在冠軍戰遭遇世界球王喬科維奇，這也將是「費喬」之間第48次對決，也造成「Big 3」之間互相對戰次數都超過40次以上，前無古人。

除了祝福費德爾在決賽好運，納達爾還說：「能參與這競爭的一部分實在太棒了，我在這三人之中，在這項運動的同一世代取得如此多偉大成就，未來很難再看到一次了，」納達爾宣示，「我們還沒結束呢，我們的關係會持續，今天不過只是其中一個章節罷了。」

納達爾（左）賽後祝福對手在冠軍戰好運。（法新社）

費德爾冠軍戰的對手將是現任球王喬科維奇。（法新社）

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