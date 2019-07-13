中職》川崎宗則 ：「棒球是非常殘酷的世界！」

味全龍為日籍客座教練川崎宗則舉行球迷見面會，談到自己為何來到台灣的契機。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕38歲日籍球星川崎宗則來台擔任味全龍客座教練兼選手，會用什麼方式教導年輕球員令人好奇，川崎不改搞笑本色:「我喜歡放鬆的心態，來台語言溝通有困難，just play（打就對了），最好的交流就是打球和喝酒。」隨後他說:「台灣啤酒好喝。」引爆全場大笑。

收起搞笑面容，川崎正色道:「我非常喜歡棒球，也享受打球的過程，但棒球是非常殘酷的世界，我會告訴年輕選手，要常保熱情並樂在其中，同時我也要享受台灣棒球文化和熱情，唯有如此，才能傳授技術給台灣年輕球員。」

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川崎在日本職棒發跡，後來轉戰美職大聯盟，如今來到台灣，希望能在中職延續球員生涯。

川崎建議年輕球員鼓起勇氣挑戰，不要去想什麼，做就對了，就他而言，一個環境待久了對很多東西會感到膩，但到了新環境會接受挑戰而成長，這也是為什麼他很喜歡轉換環境的原因，「人的五感，以嗅覺最為重要，新的地方的味道，要自己親自去體會，了解後才能找到生存方式。」

體驗過多國棒球文化，川崎認為，美、日棒球文化不一樣，學到的東西和教練教的、場上比賽也不一樣，相信台灣體驗一定也不同，不過身為選手，過程該如何調整、訓練，面對比賽該如何追求成長，都是一樣的，以教練而言，不管哪一國，必須要教選手正確的東西，站上球場就是要呈現正確的。

川崎宗則。（記者陳志曲攝）

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