溫網》謝淑薇相隔6年再闖女雙決賽 喜愛「台捷配」有原因

台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（左）在這屆溫網女雙名列大會第3種子，一路殺進冠軍戰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在這屆溫網女雙名列大會第3種子，一路殺進冠軍戰，這是她自2013年後再度進決賽。謝淑薇接受採訪時表示，和史翠可娃搭檔比較不會感到壓力。

謝淑薇接受《溫網》官方採訪時說，很開心再度回到冠軍戰，因為搭檔史翠可娃的單打也打到四強，很可惜她輸了（不敵小威廉絲），「我們兩個盡力每一分去拚，看到搭檔每一球都很積極，給了我很多啟示，我每一分也要跟她學習。」

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談到和史翠可娃組雙打，謝淑薇說，兩人都不會給對方壓力，坦言有時候和別人搭配時，可能會有一些壓力，單打會想放掉一些，「但和她搭檔時，每次可以全力以赴，覺得心情輕鬆。像是她單打比較好時，我就幫忙多一點；若我單打打得比較好，她就幫忙多一點。我覺得蠻開心的。」

謝淑薇也表示，「訓練方式都差不多，盡量去享受網球，享受兩人合作的時間。」

今年2月謝淑薇和史翠可娃組雙打後，聯手拿下3座雙打冠軍，包含杜拜硬地賽、馬德里紅土賽和伯明罕草地賽封后，本屆溫網一盤未失打進女雙決賽，今晚要力拚大滿貫金盃，將碰上第4種子加拿大選手達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）和中國好手徐一幡的組合。

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