中職》味全龍尋找日本追夢人 鎖定前獅投知念廣彌

味全龍領隊吳德威。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕日前有媒體報導，前大聯盟超級球星曼尼與味全龍簽下客座教練兼選手合約，對此，味全領隊吳德威鄭重否認:「八字沒一撇，也沒有這規劃。」

曼尼大聯盟生涯狂敲555轟，2013年加盟義大犀牛颳起「曼尼旋風」，該年季中離台，返美小聯盟繼續打拚，但並未重返大聯盟，2017年他赴日本獨立聯盟發展，和台灣投手羅國華、林逸翔成為隊友。

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曼尼現年47歲，日前傳出他想復出的消息，味全也以客座教練兼選手合約延攬，不過吳德威澄清，曼尼確實會來台，預期在下個月抵台，不過是和過去義大老戰友吃飯聚會，例如黃煚隆等人，但絕對沒有要來味全擔任教練和打球的計畫。

曼尼近期將來台。（資料照，記者林正堃攝）

味全將於8月17日開訓，有可能會打冬盟和各項賽事，屆時也會找洋將助陣，吳德威表示，因為未來一年多味全還不會打一軍賽事，現階段不需要找像強投索沙這類的超強洋將，他想要找日本獨立聯盟「追夢人」來台打球，希望透過張泰山和川崎宗則的人脈介紹，例如前統一獅日籍左投知念廣彌很有理想，也是球隊想要找的助拳人。

知念廣彌。（資料照，記者林正堃攝）

川崎宗則雖擔任味全龍客座教練，不過他更希望延續球員生涯，甚至喊話要打到73歲，讓孫子看到他在場上完成雙殺。

吳德威說，川崎宗則還想打，追夢過程也符合味全龍的需求，如果2021年進軍中職一軍賽事，川崎的身體狀況和球技許可，或許到時候還會與川崎續約，讓他下場比賽。

川崎宗則與球迷親切互動。（記者陳志曲攝）

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