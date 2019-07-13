MLB》感動！天使致敬史卡格 銜哀出擊上演接力無安打

〔記者林宥辰／綜合報導〕明星賽後的第一場比賽，天使全隊穿上已逝投手史卡格的45號球衣，也邀請史卡格的母親開球。天使銜哀面對水手，彷彿是要向隊友致敬般，2位投手合力送出一場無安打比賽，終場13:0擊敗對手。

這是史卡格逝世之後，天使隊首度回到自家主場比賽，全隊換穿45號球衣。天使隊今天以假先發調度投手，先發的柯爾（Taylor Cole）只投2局，就交給潘尼亞（Felix Pena）接手，潘尼亞繳出7局好投、送出6次三振且只有1次四壞球，兩人合力投出一場無安打比賽。

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除了投手，史卡格的好友楚奧特，不僅明星賽時刻意改穿45號球衣，象徵帶著史卡格進明星賽，歸隊之後首役他也以行動緬懷好友，首局就開轟且單場打下6分打點。

賽後，天使全隊在投手丘前集合，且一一將身上的45號球衣放在投手丘上，投手丘中央則有一幅球迷繪製的史卡格肖像，場面令人動容。

We're nasty. pic.twitter.com/YUzRQHEI6o — Los Angeles Angels （@Angels） 2019年7月13日

天使隊賽後全隊到投手丘把身上的45號球衣放在投手丘上。（今日美國）

天使隊賽後全隊到投手丘把身上的45號球衣放在投手丘上。（今日美國）

天使全隊穿上已逝投手史卡格的45號球衣，賽前為史卡格默哀。（美聯社）

楚奧特單場攻下6分打點。（美聯社）

天使隊兩任投手接力投出無安打比賽。（美聯社）

天使隊兩任投手接力投出無安打比賽。（美聯社）

天使隊賽後全隊到投手丘把身上的45號球衣放在投手丘上。（今日美國）

天使球迷今天到球場獻球帽、鮮花，緬懷史卡格。（法新社）

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