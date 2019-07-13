MLB》繞壘28秒的全壘打 「神鱒」追憶隊友：他肯定也在看（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天全隊穿著45號球衣，在主場合力完成無安打比賽，用最完美的方式致敬本月驟逝的投手史卡格（Tyler Skaggs），「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也用自己的方式追憶史卡格，擊出全壘打後花了28秒才繞完壘包。

天使首局猛打13人次，楚奧特一人就貢獻2支長打，敲出兩分砲後追加二壘安打，單局進帳4分打點，擊出454英呎全壘打後，花了28秒才繞完壘包，是大聯盟啟用Statcast系統後，他跑得最久的一支全壘打。

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神鱒今天5次上場打擊全部上壘，跑回3分，貢獻3支安打和1保送，單場打回6分打點，此役站在印上史卡格肖像、名字和背號的中外野全壘打牆前守備，留下別具意義的畫面，賽後也把球往牆外拋，向天上的隊友致敬。

pic.twitter.com/qclBGvfvcB — Los Angeles Angels （@Angels） 2019年7月13日

神鱒賽後受訪時情緒激動，他表示今天的比賽內容令人難以置信，在這個屬於史卡格的夜晚，用這樣的方式赢球，感覺實在難以言喻，「他對我們意義深遠，今晚肯定是獻給他的，我們都穿著45號球衣，他的母親、妻子、所有家人和朋友都在場，還有我們的主場球迷，今晚絕對是獻給他的，他今晚絕對也在看著。」

神鱒也說，球團今天為史卡格、還有他的家人所準備的一切，都好得令人難以置信，全隊今晚都情緒滿溢。而談到和拉史特拉（Tommy La Stella）一起在明星賽改穿45號，今天則是天使全隊一起穿著45號、而且是寫著史卡格名字的球衣，神鱒也相當感動。

神鱒今天開轟後，花了28秒才繞完壘包。（歐新社）

「能夠整隊一起出場、一起榮耀他，把史卡格的名字、還有45號穿在背後，看著他的母親投出第一球，看著他的家人，在這裡一起榮耀他，然後是這場比賽，真的是難以言喻。」神鱒說，「他絕對在天上看著、笑著看著我們，我們這個球季都會繼續為他打球，我整個職業生涯都會為他打球。」

神鱒單場5次打擊全上壘，貢獻6分打點。（USA TODAY Sports）

神鱒用自己的方式追憶史卡格。（美聯社）

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