MLB》榮耀獻給兒子！母親完美開球、 史卡格摯友接捕（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天用最完美的方式，向本月驟逝的投手史卡格（Tyler Skaggs）致敬，全隊穿著史卡格的45號球衣，在主場不思議地完成接力無安打比賽，而賽前的開球儀式，也同樣令人動容，由史卡格的母親投出完美一球，將榮耀獻給兒子。

今天是史卡格過世後，天使隊回到主場的第一場比賽，球團精心安排許多佈置與儀式，希望能向史卡格傳遞無盡思念，賽前由隊友將史卡格的錶框球衣，安放在投手丘後的木架，全隊列隊觀看史卡格的紀念影片，並脫帽為史卡格默哀。

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隨後由史卡格的母親黛比（Debbie Skaggs）擔任開球嘉賓，先在投手丘上寫下兒子的背號，接著在家人的陪伴下完成投球，由兒子在隊上最要好的朋友希尼（Andrew Heaney）蹲捕，接住這顆別具意義的開球，黛比投完球後仰望天空，與希尼相擁許久，並一一與天使全隊擁抱。

天使今天全隊都穿史卡格的球衣出賽。（USA TODAY Sports）

史卡格的母親擔任開球嘉賓。（美聯社）

史卡格的母親黛比表示，準備出場進行開球儀式前，她感到非常緊張焦慮，她很希望自己能讓兒子感到驕傲，在高中擔任壘球教練的她，多方面地啟發了史卡格對於棒球的熱愛，在這個令人動容的開球儀式中，史卡格的母親完美地投出了這一球，俐落而精準地、將球投給兒子最要好的朋友希尼。

此役之前的比賽，天使球團在全隊球衣加上史卡格背號的45號黑色圖章，許多球員也自發性地在球帽、或是球具上寫下紀念史卡格的文字或號碼。

今天除了全隊都穿史卡格的45號球衣出賽，球場也啟用了許多紀念性的裝飾，包括在中外野全壘打牆上加印了史卡格的肖像、名字與背號，本季也會在球衣續用45號圖章。

另一方面，天使球團也會將史卡格的置物櫃，原封不動地保留到球季結束，去客場比賽時，也照舊會幫史卡格準備置物櫃。而今天仍有許多天使球迷，帶了天使隊的球帽、花束、手寫信件和照片等，聚集放在球場的一角追憶史卡格。

天使將保留史卡格的置物櫃。（美聯社）

天使球迷在球場追憶史卡格。（歐新社）

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