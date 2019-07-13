瓊斯盃》SBL最強洋將「飛魚」菲爾普斯 代表菲國重返寶島

菲爾普斯。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕菲律賓在2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，即使未以國家隊出征，改找Mighty Sports的外籍傭兵團前來參戰，今日他們以90：74大勝約旦，展現超群實力，已被視為奪冠最大熱門。

Mighty Sports在2016年瓊斯盃，展現強大戰力一舉捧冠，本屆再度前來參戰，陣中最大咖是擁有7年NBA資歷的柏克曼（Renaldo Balkman），以及曾在台灣SBL發展的「飛魚」菲爾普斯（Eugene Phelps）。

請繼續往下閱讀...

菲爾普斯在2016年效力SBL金酒，包辦該季得分王、籃板王，更是「雙廿」製造機，單季8次為史上之最。他上季效力首爾三星雷霆，場均攻下26.2分、13.5籃板，以及至波多黎各聯賽打工，平均每戰貢獻17.1分。

這次回到熟悉的台灣，令菲爾普斯開心不已，在並不陌生的彰化體育館展現生猛有力球風，昨首戰對伊朗就攻下全隊最高25分，今日對約旦再轟20分，成為菲國最吸睛的球員。他透露，「很開心可以到台灣比賽，最想念之前在金酒的教練、隊友，很期待到時與楊哲宜帶領的白隊以及藍隊的陳冠全比賽。」

菲爾普斯有無想念寶島美食，他笑說，「我其實不是很習慣台灣食物，所以之前在台灣也都挑美式餐廳吃飯，現在在菲律賓正因當地美式餐廳多，吃起來更是習慣。」至於有沒有意願再到台灣打球，他透露：「我其實不排斥各種機會，只要有球隊找我，我都會考慮看看。」

菲爾普斯上籃得分。（記者林正堃攝）

摩爾灌籃得分。（記者林正堃攝）

柏克曼上籃得分。（記者林正堃攝）

葛藍拉桿上籃。（記者林正堃攝）

雖然不是國家隊，仍有菲律賓僑民熱情捧場。（記者林正堃攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法