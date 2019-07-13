NBA》詹皇、一眉哥組「最大團」 湖人總管：沒冠軍就是失敗

湖人總管佩林卡對於新球季補強感到滿意。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人雖然無緣網羅暴龍奪冠功臣雷納德（Kawhi Leonard）失敗後，但仍找來「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）、明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）等人，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）對於補強感到滿意，但他也說道，「沒有奪冠就是失敗。」

上季無緣季後賽的湖人，季後大幅改組，解雇總教練華頓，由沃格爾（Frank Vogel）執掌兵符，今夏更完成重磅交易，迎來鵜鶘頂級長人A.戴維斯，與詹姆斯（LeBron James）和庫茲馬（Kyle Kuzma）攜手爭冠，並陸續簽下「表弟」卡森斯、射手D.格林（Danny Green）、杜德利（Jared Dudley）、庫克（Quinn Cook）和A.布萊德利（Avery Bradley）。

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湖人也找回33歲老將朗度（Rajon Rondo）、中鋒麥基（JaVale McGee）、卡魯索（Alex Caruso）以及後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。

對於未能找來雷納德，湖人總管佩林卡受訪時表示，他對目前的陣容很有信心，球隊已經盡全力去補強，「擁有詹姆斯和A.戴維斯，讓我門能朝兩條路去規劃，一個是組三巨頭，另一個是簽下多名自由球員增加深度。」佩林卡說道。

佩林卡認為，大部分簽約的自由球員只有2年約，這讓球團保有爭冠實力，也有機會在2021年再補進一名超級球星。

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