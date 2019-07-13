中職》為了這1分 羅力「二顧」聯盟紀錄組

富邦悍將洋投羅力。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕富邦悍將王牌洋投羅力昨對統一獅對6局失1分，不但勝投遭牛棚砸鍋，他在1局失了1分自責分，也讓他本季對獅隊連續無失分局數停在17局；就為了這1分，羅力今天賽前二度向聯盟紀錄組人員討教，結果在充分理解規章後，雙方和睦收場。

羅力本季對獅隊先發3場，前兩場比賽都是完投，包括5月3日先發8局失1分非自責分吞敗，以及5月22日完投9局無失分，也讓他本季對獅連續無失分局數達到17局。但在昨晚先發後，羅力本季對獅的防禦率「破蛋」，成為0.39，累計23局失了1分自責分，且在退場時4：1領先，因牛棚砸鍋而勝投飛走。

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這1分責失分，就是羅力在昨晚開賽第1局丟掉，當時獅隊打者羅國龍安打上壘後，先盜壘成功上二壘，再靠悍將捕手傳球失誤上三壘。結果兩出局後，羅國龍靠潘武雄的滾地一壘安打回壘得分。

在羅力的認知下，這1分應該算非責失分，但紀錄組卻記為他的責失分。因此，今天賽前，他就和球隊翻譯到記者室找聯盟紀錄組人員林聿文討教。林聿文拿出聯盟規章關於跑壘員得分是否為責失分的部分，當中指出：「經紀錄員判斷，即使無該失誤行為幫助，基於其後成為自責分之因素亦得以進壘而得分時，應記自責分。」

林聿文向羅力說明，以他身為紀錄組人員的判斷，當時跑者羅國龍是腳程快的球員，且當時又是二出局，加上潘武雄那支安打滾動得很慢，「以這三點考量，就算羅國龍未靠傳球失誤到三壘，他在二壘仍可靠安打回壘。」

在紀錄組說明之後，羅力回到休息室研究規章，後來他又二度到記者室找林聿文，表示他已經充分理解，並向紀錄組人員致歉，還說隔天要請喝咖啡。聯盟紀錄組認為，這件事是很好的規章教材，也認為羅力充分展現了風度。

富邦悍將洋投羅力昨對統一獅對6局失1分，賽前二度向聯盟紀錄組人員討教，結果在充分理解規章後，雙方和睦收場。（記者倪婉君攝）

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