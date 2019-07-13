中職》 林安可將加盟統一獅 「右外野準備好給他」

林安可。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕獅隊將簽下第一指名的「二刀流」好手林安可，代總教練劉育辰現階段對於他的打擊很期待，希望他能補上獅隊目前的右外野空缺；至於林安可的「另一刀」投球，劉育辰也不希望埋沒掉，但認為他季中加盟先以打擊為主，投球部分等之後再來討論。

獅隊目前正積極和林安可的經紀公司談約，雙方的落差不大，有機會明天定案。等到林安可正式簽約後，劉育辰希望他可以直接隨一軍，「其實就看他簽約時，球隊是在哪裡比賽，若作客外地，可能就讓他先給二軍教練團看看，但若就在南部，就希望讓他直接隨一軍觀察。」

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儘管林安可具有「二刀流」天分，且他本人也希望朝投、打兩方面並行，但劉育辰認為，以他季中加盟來看，打擊一定比投球會更快調整到位，「而且球隊今年因為傷兵問題，右外野手目前就有空缺，希望他能好好把握表現機會。」

劉育辰認為，以林安可的打擊型態來看，並不是大砲型，而是較偏向於陳傑憲型態的打者。「雖然他的身材比傑憲大支一些，但他並不是像蘇智傑、鄭鎧文那種大砲型。」劉育辰說。

至於投球部分，劉育辰認為獅隊目前投手群相對較穩定，且投球的調整一定會比打擊慢，「如果安可有這樣的二刀天賦，我們也不希望埋沒掉，但現階段會借重他的野手身分。」

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