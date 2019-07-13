赴俄羅斯國際少年運動會 新北代表隊奪5金3銀7銅佳績

新北市代表隊赴俄羅斯參加國際少年運動會，共獲5金3銀7銅佳績。（新北市政府教育局提供）

〔記者周湘芸／新北報導〕俄羅斯烏法主辦的「2019年國際少年運動會（ICG）於台灣時間13日晚間閉幕。今年新北市代表隊共18位選手分別參加田徑、游泳、柔道及希羅式角力等4種競賽，最終共獲5金3銀7銅佳績，人在北歐的市長侯友宜也第一時間給予新北小將賀電，嘉許所有選手為國爭光，贏得殊榮。

秘書長林祐賢表示，新北市曾於2016年主辦ICG賽會，並成為賽會正式會員，此次是第8度參賽，讓12至15歲的學生有機會於國際體育舞台嶄露頭角。教育局長張明文表示，選手此次必須克服俄羅斯天候不穩定及日夜溫差大的狀況，加上時差、飲食適應及語言等問題，將成為選手寶貴的經驗與回憶。

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教育局表示，此次游泳項目中，福和國中吳以恩在女子游泳50公尺仰式和100公尺仰式獲得2面個人金牌、新泰國中陳妤函獲女子游泳50公尺蝶式銀牌及女子游泳50公尺自由式銅牌、佳林國中方馨苡獲女子游泳200公尺蝶式銀牌、女子游泳400公尺自由式銅牌及100公尺蝶式銅牌；團體賽方面，吳以恩、李怡諄、陳妤函、方馨苡獲得女子400公尺混合式接力金牌、女子游泳400公尺自由式接力銀牌。

柔道項目由正德國中陳鵬宇取得81公斤級金牌、正德國中何琇君獲團體賽金牌、48公斤級銅牌、竹圍高中張又文獲70公斤級銅牌、中山國中李崇綸獲55公斤級銅牌。田徑項目則由安溪國中陳宇昂獲男子跳高銅牌。

此外，新北市代表今年除到烏法參加比賽，也與台灣莫斯科代表處人員及台北、桃園市代表共同參訪烏法市政府，並針對智慧城市的開發及使用進行經驗分享與討論。#

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