中職》統一獅歡樂派對 櫻太熊造訪台南球場

統一獅下半主題賽事首波主題活動，邀請avemocos（櫻太熊）首度蒞臨台南棒球場跟棒球迷一同玩樂。（統一獅提供）





〔體育中心／綜合報導〕統一獅本周舉辦「UNILIONS X avemocos」歡樂棒球場派對，賽前特別邀請遠從日本來的avemocos硬態熊和放浪兄弟旗下舞蹈學校EXPG所培訓的團體MAGMA帶來專業舞蹈表演，賽前南部炎熱太陽，球迷也被avemocos櫻太熊超萌魅力融化了，球團也特別準備avemocos鑰匙圈送給購買ibon預售票球迷，限量500份，一小時內球迷搶先兌換完畢。

賽前MAGMA也特別帶來精彩舞蹈表演，讓現場感受他們的青春和活力，精湛舞技和好歌聲也讓球迷有不同的特別感受，這也是他們首度來到棒球場擔任嘉賓表演，宋聖揚表示：「很高興有機會來到台南棒球場，這是一個很棒的體驗，尤其是能在球場內表演，感覺有點緊張，但會用最好的表現呈現給球迷。」

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今日avemocos超萌魅力也成場邊另外一個焦點，許多大小朋友都搶著一起拍照合影，賽前萊恩和avemocos也特別來到遊戲區和球迷一起同樂。

本日賽事，賽前除了MAGMA帶來精采表演外，也特別安排Andy擔任開球嘉賓，賽前施子謙也特別指導Andy投球技巧，擁有原住民血統的他，也展現運動天賦，為今日賽事開出漂亮好球。Andy表示：「這是一個很難忘的機會，能夠站在職棒場上開球，是一件很棒的事情，希望獅隊今天能贏得比賽勝利。」

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