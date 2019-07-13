世大運》反曲弓男團不敵俄羅斯獲銀 魏均珩再戰混雙拚金

台灣反曲弓男團不敵俄羅斯獲銀。（資料照，大專體總提供）





〔記者粘藐云／綜合報導〕世大運射箭反曲弓男子團體金牌戰今登場，台灣亞運金牌搭檔魏均珩、湯智鈞以1：5不敵俄羅斯，收下銀牌。

魏均珩、湯智鈞去年雅加達亞運一同摘下男團金牌，今年5月世界盃上海站再次摘金，6月世錦賽則為台灣射下東奧滿額門票，也為今年世大運注入強心針。

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今年的拿坡里世大運，賽事規模縮小，團體賽從原本的3人變為2人，魏均珩、湯智鈞不受影響，一路過關斬將擊敗印尼、德國及美國挺進金牌戰。

金牌戰對決俄羅斯，第1回合俄羅斯先以38：35拿下，取得2：0領先，第2回合小將湯智鈞率先登場，射下8分箭，學長魏均珩隨即回敬10分箭，雙方戰成36：36平手，各拿1分，台灣隊暫以1：2落後。

第3回合一度18：18平手，台灣隊在後兩箭射下19分，不過俄羅斯穩穩把握最後機會，射出兩發10分箭，最終以38：37拿下該回合，並再搶2分，以5：1收下金牌。

今晚台灣射箭隊仍有一連串賽事，魏均珩接下來和混雙搭檔彭家楙，在晚間18：30的混雙金牌戰登場。緊接著兩人在男、女單準決賽將分頭出擊，都將碰上南韓選手。

魏均珩。（資料照，大專體總提供）



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