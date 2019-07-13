世大運》魏均珩、彭家楙力退日本 反曲弓混雙摘金

台灣隊由魏均珩搭檔彭家楙，勇奪反曲弓混雙金牌。（資料照，大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世大運射箭反曲弓混雙金牌戰今登場，台灣隊由魏均珩搭檔彭家楙，迎戰日本石井悠太／堀口理沙，雙方纏鬥到第4回合，最終台灣隊射出關鍵3支10分箭，以5：3勝出，勇奪金牌，也摘下台灣隊本屆第7金。

魏均珩、彭家楙這次世大運以第3種子之姿取得首輪輪空，接著先是擊敗義大利，再力退印尼、美國，勇闖金牌戰。

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金牌戰碰上日本，首回合先由台灣隊以36：32拿下，取得2：0領先。第2回合遭遇強勁風勢影響，日本隊僅射出32分，台灣隊原有機會一舉搶下這回合，不過在最後兩支箭，彭家楙和魏均珩都只射下7分箭，以30：32落敗，雙方戰成2：2平手。

第3回合戰況激烈，台日各射出2支9分箭與2支8分箭，取得34：34平手，雙方各拿下1分，戰成3：3平手。最後一回合，台灣隊共射出3支10分箭，以39：38勝出，並拿下關鍵2分，以5：3收下金牌。

稍早的魏均珩和湯智鈞搭檔的男團金牌戰，以1：5不敵俄羅斯，收下銀牌。接下來的男、女單準決賽，魏均珩和彭家楙都將與南韓選手爭奪金牌戰門票。

彭家楙。（資料照，記者林正堃攝）

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