瓊斯盃》爆滿球迷！台灣白力抗南韓真一軍 6分惜敗

林庭謙攻下全隊最高14分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今日在彰化體育館續戰，適逢週末假期吸引逾6千球迷進場觀戰，台灣白隊奮勇與屬國家一軍的南韓隊大戰，可惜二分球命中率偏低，難上演奇蹟，最終以60：66不敵南韓，白隊吞本屆首敗。

白隊遇到屬國家一軍的南韓隊，首節明顯沒轍，次節重新振作靠強悍防守有效壓制南韓火力，逐步收復失土，第三節一度追到4分落後，但南韓歸化洋將賴特里夫展現強大禁區主宰力，後段連取5分，使白隊前三節結束以44：53落後。

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白隊末節在陳昱瑞砍進三分球後，突然找不到準星，接連在禁區出手未果，反讓南韓把領先擴大至13分，白隊即使靠著最年輕的林庭謙連續取分，並一度剩個位數落後，可惜最終無緣上演奇蹟。林庭謙攻下全隊最高14分，吳永盛進帳9分，周桂羽8分及賴廷恩、陳昱瑞都拿7分，但團隊此仗二分球命中率29.8％，成為輸球最大主因。

南韓這次屬瓊斯盃最具誠意的隊伍，把準備出征8月底世界盃籃球賽的班底全部帶來練兵，昨他們首戰以69：64氣走約旦，這次遇到經驗稚嫩的地主白隊，末節展現高人一等的實力。陣中此仗表現最佳是李大成，砍進6顆三分球，攻下23分，賴特里夫15分、13籃板。

吳永盛。（記者林正堃攝）

曾祥鈞。（記者林正堃攝）

吳家駿。（記者林正堃攝）

周桂羽強攻。（記者林正堃攝）

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