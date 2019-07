溫網男單決賽登場 今日賽事預告與轉播

溫網男單決賽今登場。(資料照,路透)

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

溫網來到最後一天賽程,眾所矚目的男單決賽將在晚間9點登場,「瑞士特快車」費德爾(Roger Federer)將碰上世界球王喬科維奇(Novak Djokoivc)。費爸今要挑戰第9度在溫網奪冠、同時是生涯大滿貫第21冠;而喬帥則要尋求衛冕,朝第16座大滿貫金盃邁進,他在交手紀錄以25勝22敗占上風。

台灣一姊謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃(Barbora Strycova)將與加拿大選手達布洛夫絲基(Gabriela Dabrowski)、中國好手徐一幡爭奪女雙冠軍,挑戰睽違6年再於溫網女雙封后。

詹詠然和捷克搭檔佩謝珂(Kveta Peschke)則將於混雙決賽中對上瑞典選手林斯特(Robert Lindstedt)和拉托維亞好手歐絲塔潘珂(Jelena Ostapenko)的組合,詹詠然將力拚生涯第四座大滿貫冠軍。球迷們一起打開電視幫喜愛的球員加油!

瓊斯盃持續進行,台灣藍將在晚間7點出戰加拿大,台灣藍昨靠著劉錚狂砍27分,加上陳盈駿在延長賽關鍵時刻砍進三分球,率隊以3分差氣走伊朗,此役台灣隊能否延續氣勢拿下2連勝?精彩比賽,球迷們不要錯過囉!

溫網

21:00 男單決賽 FOX體育、FOX體育3台

24:00 女雙決賽、混雙決賽 FOX體育、FOX體育3台

瓊斯盃男籃

13:00 印尼 vs 約旦



15:00 菲律賓 vs 日本



17:00 伊朗 vs 南韓



19:00 加拿大 vs 台灣藍

轉播:緯來體育、公視3台

MLB

06:00 大都會@馬林魚 FOX體育

07:10 道奇@紅襪 民視

09:00 水手@天使 FOX體育

中職

17:05 富邦悍將@統一獅 ELEVEN SPORTS2、MOMO綜合台、愛爾達體育1台

17:05 Lamigo桃猿@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台

