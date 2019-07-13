瓊斯盃》被伊朗逼入延長賽 陳盈駿關鍵三分助台灣藍驚險開胡

陳盈駿投進致勝三分球，率隊驚險開胡。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今日在彰化體育館續戰，適逢週末假期吸引逾6千球迷進場觀戰。地主一軍台灣藍隊險些錯失上半場最多15分領先優勢，好在台灣隊長陳盈駿投進致勝三分球，率隊於延長賽以91：88氣走平均年齡僅21.3歲的伊朗，驚險開胡。

劉錚首節火力全開砍進2顆三分球及罰球6投全進，單節進帳16分，率隊取得28：15領先。藍隊第二節持續猛攻，最多領先15分，即使伊朗一度追到個位數，靠陳盈駿砍進壓哨三分球，助隊半場取48：36領先。

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易籃後，藍隊不到3分鐘團隊犯規5次，使伊朗步步進逼，追成56：56平手，開啟兩隊拉鋸大戰。第四節最後15.61秒，伊朗發生離譜傳球失誤，留給藍隊執行最後一擊機會，但陳盈駿滑倒無法出手，兩軍78：78平手加班再戰。

陳盈駿正規賽結束前滑倒，錯失最後一擊機會。（記者林正堃攝）

劉錚延長賽先2罰中1，再來切入上籃又添2分，但伊朗包括一顆三分球，一度領先達4分，而全場表現平平的周儀翔砍進三分球，以及籃下補進2分，率隊取得86：85領先，而胡瓏貿先一條龍快攻取分，即使伊朗又用三分球追平，好在心臟大顆的陳盈駿砍進致勝三分彈，率隊驚險開胡。

劉錚攻下全隊最高27分。（記者林正堃攝）

劉錚攻下全隊最高27分外帶7抄截、6籃板，陳盈駿進帳20分，胡瓏貿12分、周儀翔14分，旅外4少都是球隊開胡的功臣。

伊朗在8月底將出征世界盃籃球賽，因此這次未推國家一軍，改派年輕小將參戰，試圖磨練新血，陣中共4名球員僅18歲，團隊平均僅21.3歲。此外，他們過往引以為傲的天龍陣，本屆僅托拉比（Mohammad Torabi）逾200公分，高度優勢不在，不過他們仍嚇出台灣一軍藍隊一身冷汗。

周儀翔。（記者林正堃攝）

陳盈駿帳20分。（記者林正堃攝）

劉錚。（記者林正堃攝）

周儀翔、劉錚與陳盈駿3人合力砍下61分。（記者林正堃攝）

陳盈駿投進致勝三分球，率隊驚險開胡。（記者林正堃攝）

滿場球迷到場加油。（記者林正堃攝）

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