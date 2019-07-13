中職》繞壘時就想哭 莊駿凱的生涯首轟感言很催淚

統一獅莊駿凱在3局下擊出中職生涯首轟。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「我一開始還擔心生涯全壘打數會掛零，爸媽也等這支全壘打很久了!」27歲的莊駿凱今天轟出打職棒第5年以來的生涯首轟，他賽後講到父母的時候眼眶泛紅，認為自己終於可以回報雙親期待。

170公分的莊駿凱身材條件並不出色，在2015年中職選秀獲獅隊第10指名加盟，已讓他滿心感謝；出身南英青棒的他，畢業後到長榮大學打球，之後陸續在兄弟、統一當培訓球員，就是希望一圓職棒夢。

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回首這一路曲折的棒球路，莊駿凱最感謝的就是父母相挺，「每天爸爸媽媽都會看比賽，從小到大就是一直支持鼓勵我，不管我打得好不好。」莊駿凱說父母雖然不會給他壓力，「但我就是從他們看別人打全壘打的樣子很開心，感覺他們希望有一天是我在場上。」因此首轟出爐後，莊駿凱的心中大石也放下了。

統一獅莊駿凱在3局下擊出中職生涯首轟。（記者黃志源攝）

談到3下那一轟，莊駿凱表示因為球數對自己有利，所以就鎖定悍將先發投手陳仕朋的直球出擊，「當下打出去只覺得擊球感覺得很好，直到跑過一壘，才確定是全壘打。」繞壘時莊駿凱的心情激動，他坦言有想哭的感覺，但回到休息室就忍住了，因為隊友都在鬧他，他也接受隊友的道賀。

莊駿凱待人處事有禮謙遜，因此隊友都很希望他的生涯首轟快點出爐，他就說：「子謙也一直很希望看到我的生涯首轟。」他還特別感謝蘇智傑，「感謝智傑借我球棒，今天賽前拿他的球棒感覺還不錯，我就跟他說：『拜託，今天借我打一下。』」結果首轟真的出爐，「智傑就說球棒放我這裡，讓我打。」

統一獅莊駿凱在3局下擊出中職生涯首轟。（記者黃志源攝）

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