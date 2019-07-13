中職》阻止獅隊叩關1600勝 陳仕朋自評表現還可以

富邦悍將投手陳仕朋。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕21歲的富邦悍將左投陳仕朋以6局只失1分的好投，不但拿下本季第6勝，也阻止統一獅叩關隊史第1600勝；陳仕朋賽後自評表現還可以，若有機會打年底12強賽，他當然也想爭取。

富邦悍將昨中止6連勝，今天在陳仕朋6局只被敲2安失1分，以及3名後援投手接手3局無失分下，以5：1擊敗統一獅。在悍將投手封鎖下，獅隊全場也只敲出2安，包括莊駿凱的生涯首轟得1分。

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對於自己的表現，陳仕朋表示：「還算可以，就是中間面對幾名打者的控球有點不穩，還好最終有守下來，是對自己比較滿意的部分。」陳仕朋還技壓西苑學長江辰晏，他則表示：「其實沒有想太多，就是一樣盡全力幫助球隊贏球。」

陳仕朋很感謝悍將教練團給機會，認為今年一開始前兩場沒有丟好，「但教練還是願意給我機會，我也慢慢累積經驗，到現在上去我也不會因為遇到狀況，而不知道怎麼去處理。」

此外，陳仕朋的表現也獲得今年12強國家隊總教練洪一中賞識，在今年中職明星賽入選12強國家隊名單，並將擔任明星賽第2場先發。對此，陳仕朋也感謝教練肯定，「還是一樣平常心去丟這場比賽，盡全力幫助球隊。」對於年底12強賽，陳仕朋則表示一定會想要參加，因為是代表國家的比賽，但他不會給自己太大壓力。

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